Tecnología, confort y potencia

El BYD Sealion 7 es un SUV del segmento D eléctrico que tiene un diseño elegante, un interior espacioso y una dotación tecnológica completa.

Mide 4,83 metros de largo y 1,92 de ancho, con una distancia entre ejes de casi tres metros (2.930 mm), lo que se traduce en un habitáculo muy generoso y apto para viajes en familia con comodidad.

Nosotros hemos probado la versión Comfort RWD, con tracción trasera, y propulsada por un motor trasero que desarrolla una potencia de 313 CV y 380 newton metro de par. Hay dos versiones con tracción a las cuatro ruedas denominadas Design AWD y Excellence AWD con una potencia de 530 CV, y que llevan además un motor de 217 CV en el eje delantero.

Cuidado diseño y tecnología. Ya al primer golpe de vista, el Sealion 7 deja claro que BYD ha elevado el listón. El diseño exterior se inspira en líneas fluidas y deportivas que recuerdan a la berlina Seal, pero con una reinterpretación SUV que resulta muy atractiva. Por dentro, encontramos un habitáculo moderno y bien terminado, donde destaca la doble pantalla que centraliza todas las funciones del vehículo. El espacio interior es otro de sus puntos fuertes: plazas traseras amplias, respaldos reclinables y un maletero trasero de 520 litros (ampliables a 1.789) complementado por un práctico maletero frontal de 58 litros.

Confort. El volante tiene ajuste en altura y profundidad y el asiento del conductor es ajustable eléctricamente en ocho direcciones, además de ofrecer soporte lumbar ajustable eléctricamente en cuatro direcciones.

El aislamiento acústico está bien resuelto, se nota que está concebido para largos trayectos, y cumple de sobra.

Por otro lado, ofrece conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, lo que permite usar aplicaciones de navegación con puntos de carga integrados, además de un sinfín de actualizaciones.

La versión Comfort, que supone el nivel de acceso a la gama, incluye de serie asientos delanteros calefactados y ventilados, asientos traseros calefactados, acceso y arranque sin llave, climatizador bizona y bomba de calor, pantalla táctil con rotación eléctrica de 15,6”, instrumentación digital de 10,25”, carga inalámbrica de smartphones, dos puertos USB para los pasajeros delanteros y traseros y tecnología V2L (Vehicle-to-Load), que permite alimentar elementos domésticos (hasta 3,3 kW) como una pequeña nevera, luces o una cafetera.

BYD Sealion 7 Comfort RWD. / Información

Prestaciones. A nivel dinámico, sus 313 CV de potencia se traducen en una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y una velocidad máxima de 215 km/h. Con la batería de 82,5 kWh, la autonomía homologada en ciclo combinado es de hasta 482 km. El BYD Sealion 7 dispone de carga trifásica en corriente alterna con una potencia de 11 kW de serie, mientras que la carga rápida en corriente continua CC admite una potencia de hasta 150 kW, lo que permite cargar la batería del 10% al 80% en 32 minutos, siempre que encontremos un poste adecuado.

Madrid-Málaga-Alicante. Recogí el coche en Las Rozas y salí con el 100% de carga de la batería, y al llegar a Valdepeñas (225 km) tenía un 13% de batería. El recorrido lo hice con el control de crucero a 120 km/h. Paré a recargar en una gasolinera de Repsol (a 45 kWh), cargué hasta el 30% y me fui al área de servicio Andamur, en Guarromán (a 89 km de Valdepeñas) donde sabía que habían cargadores de Endesa de 300 kWh. En 20 minutos cargué hasta el 85% (me daba autonomía suficiente) y llegué a Málaga (250 km) con 60 km de autonomía.

Tras cargar hasta el 100% en el hotel, al día siguiente fui con el coche a un restaurante, y desde allí hasta Baza (cargadores de Zunder de 350 kWh) que hay 240 km. Salí con un 94% y llegué al punto de recarga con un 30%. Allí cargué hasta el 100% porque cargaba a 140 kWh, la autonomía que daba era de 465 km. Desde allí me fuí hasta Alicante (256 km) y llegué con el 48% de carga en la batería, y daba una autonomía de 198 km. El recorrido de Baza a Alicante lo hice con el control de crucero a 110 km/h.

Precio. La relación precio/equipamiento está por encima de la media. Con ayudas, la gama parte desde los 47.990 euros, mientras que aplicando los descuentos del Programa Auto+ y los descuentos de la marca, se queda en 41.905 euros, una tarifa muy competitiva si tenemos en cuenta su nivel de equipamiento, donde casi todo viene prácticamente de serie.

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El BYD Sealion 7 es una propuesta muy completa. Espacioso, bien terminado, potente y equipado, ofrece una alternativa real a los modelos premium europeos sin alcanzar sus precios. Además, ofrece 6 años o 150 000 kilómetros de garantía (8 años para el sistema eléctrico y 200.000 km para la batería). Resulta eficiente, pero esto también depende de cómo dosifiquemos su potencia. En definitiva, un vehículo bien hecho que llama mucho la atención.