El nuevo Jaecoo 8 SHS llega a Alicante: un SUV electrificado con ambición premium

El Jaecoo 8 Súper Híbrido Enchufable (SHS) ya está disponible en Alicante con una propuesta que apunta directamente al segmento de los SUV de gran tamaño con aspiraciones premium. La marca introduce su nuevo buque insignia con un enfoque que combina potencia, eficiencia, tecnología y espacio, buscando posicionarse como una de las opciones más completas de su categoría.

Con un precio de lanzamiento en campaña desde 44.490 euros, el modelo llega además con Etiqueta 0 emisiones, una autonomía eléctrica destacada y una configuración de hasta siete plazas. En la provincia, ya puede conocerse en Omoda y Jaecoo Borjamotor, donde está disponible para información y pruebas dinámicas.

Además, el lanzamiento del modelo viene acompañado de una acción promocional con la que Jaecoo busca reforzar su llegada comercial: quienes reserven su unidad antes del 15 de abril podrán participar en el sorteo de una vuelta al mundo para dos personas.

Un SUV grande con enfoque familiar y premium

El Jaecoo 8 SHS irrumpe en el mercado español como una de las propuestas más ambiciosas dentro del segmento D-SUV. Su planteamiento responde a una demanda cada vez más clara: vehículos amplios, bien equipados y electrificados que puedan cubrir tanto el uso diario como los viajes largos.

Con 4,82 metros de longitud, el modelo destaca por su presencia en carretera, pero también por su aprovechamiento interior. Su configuración de hasta siete plazas lo convierte en una opción especialmente interesante para familias o conductores que buscan versatilidad sin renunciar a un diseño cuidado y a un elevado nivel de confort.

El espacio es uno de sus grandes argumentos. El maletero alcanza hasta 738 litros y supera los 2.000 litros con los asientos abatidos, a lo que se suma una habitabilidad destacada en las tres filas. A ello se añaden asientos con calefacción, ventilación y masaje, reforzando su orientación hacia el confort.

El nuevo SUV de la marca también cuida su presencia exterior con una imagen robusta y sofisticada. / Manu Lozano

Potencia y autonomía: una de sus grandes bazas

En el apartado mecánico, el Jaecoo 8 Súper Híbrido Enchufable apuesta por el sistema SHS (Super Hybrid System), que combina un motor gasolina 1.5 TGDI con tres motores eléctricos.

El resultado son 428 CV de potencia combinada y unas cifras que lo sitúan entre los SUV más destacados de su categoría. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos, ofrece una autonomía eléctrica de hasta 134 kilómetros y supera los 1.000 kilómetros de autonomía total.

A ello se suma un consumo homologado de 2,1 l/100 km, lo que refuerza su planteamiento como vehículo capaz de moverse en modo eléctrico en el día a día y afrontar viajes largos sin depender exclusivamente de la recarga.

El interior del Jaecoo 8 SHS apuesta por un entorno completamente digital. / INFORMACIÓN

Tecnología y conectividad de última generación

El interior del modelo apuesta por un entorno completamente digital y conectado. El salpicadero está dominado por una doble pantalla de 12,3 pulgadas, a la que se suma un Head-Up Display con realidad aumentada.

El sistema se apoya en el procesador Qualcomm 8155, lo que permite una experiencia más fluida en el uso del sistema multimedia. En el apartado de conectividad, el modelo incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de control por voz inteligente.

El equipamiento se completa con un sistema de sonido Sony de 14 altavoces, configurado para ofrecer una experiencia más envolvente en el interior del vehículo.

Uno de los grandes argumentos del modelo es su configuración de hasta 7 plazas, convirtiéndose en una opción ideal para familias o usuarios que necesitan versatilidad. / INFORMACIÓN

Diseño exterior con identidad propia

En el exterior, el Jaecoo 8 SHS apuesta por una imagen robusta y sofisticada. Su diseño combina elementos distintivos como la parrilla frontal vertical característica de la marca, la iluminación full LED y las llantas de 20 pulgadas.

El conjunto se completa con un diseño de líneas firmes, un perfil aerodinámico y una firma luminosa trasera continua, que refuerzan su presencia y lo sitúan en una línea estética más cercana al segmento premium.

Seguridad y asistentes a la conducción

Otro de los apartados clave del modelo es la seguridad. El SUV incorpora hasta 20 sistemas ADAS, entre ellos control de crucero adaptativo, asistente en atascos, frenada automática de emergencia y detección de ángulo muerto.

También incluye cámara de visión 360º, una ayuda especialmente útil en maniobras y entornos urbanos. A ello se suma una estructura de alta resistencia y una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, elementos que refuerzan su propuesta a largo plazo.

El SUV combina espacio, electrificación y tecnología. / INFORMACIÓN

Un híbrido enchufable pensado para el uso real

El enfoque electrificado del modelo se apoya en una batería de 34,46 kWh, una capacidad superior a la media del mercado que permite ampliar el uso en modo eléctrico.

El sistema permite recargas rápidas del 30% al 80% en unos 25 minutos, además de incorporar función V2L, con la que es posible alimentar dispositivos externos. Se trata de una solución pensada para quienes buscan eficiencia en el día a día sin renunciar a la autonomía necesaria para viajar.

¿Quieres verlo en persona?

Si quieres descubrir en detalle el nuevo Jaecoo 8 Súper Híbrido Enchufable, nada mejor que verlo en persona y comprobar de primera mano su diseño, su amplio interior y todo su equipamiento tecnológico. El equipo de Omoda y Jaecoo Borjamotor pone a disposición de los interesados toda la información sobre el modelo, además de la posibilidad de solicitar más detalles o concertar una visita para conocer el vehículo en vivo.

Ubicación de Omoda & Jaecoo Borjamotor en Google Maps.

Omoda y Jaecoo Borjamotor (Alicante)

👉 Solicita información o pide tu prueba llamando al 965 64 16 80

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📍 Carretera de Ocaña, 56, 03006, Alicante