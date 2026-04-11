Arranca el Roadshow del nuevo Toyota RAV4

Toyota ha iniciado su gira nacional por la red oficial de concesionarios de Toyota España acercando a los clientes el ADN 100% RAV4. Desde el pasado 6 de abril hasta el 28 de mayo, el concesionario Toyota Medimotors de Alicante, que cuenta con el modelo de forma exclusiva en sus instalaciones durante todo el periodo del Roadshow, acoge el nuevo Toyota RAV4 para acercar a los visitantes el nuevo diseño, la tecnología más moderna y las mejoras en seguridad y conectividad ofreciendo la oportunidad de conocer y experimentar de primera mano el vehículo.

La versión Hybrid del Toyota RAV4 incorpora una evolución con la quinta generación del sistema híbrido de Toyota, con mejoras en batería, un motor más ligero, silencioso, refinado y eficiente homologando 4,9 l/100 km y con una potencia de 185 CV.

Por su parte, Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, estrena una nueva generación del sistema híbrido enchufable de Toyota con una nueva batería de ion-litio de 22,7 kWh, estando disponible tanto en tracción delantera (4x2) -Advance y Spirit-, como en tracción total inteligente AWD-i (4x4) -Advance, Spirit, GR Sport y Limited-.

Esta versión cuenta con hasta 137 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrica carga en CA de 11 kW y carga rápida en CC de 50 kW, dependiendo del acabado. Toyota RAV4 PHEV obtiene una potencia de 272 CV en 4x2 y hasta 309 CV en AWD-i.

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El nuevo Toyota RAV4 Hybrid ya está disponible desde 43.500 euros, y el Plug-in Hybrid, con la opción de un descuento de hasta 1.800 euros por los incentivos del Plan Auto+, parte de un precio de 46.500 euros en tracción 4x2 y desde 48.500 euros en tracción 4x4. Las primeras entregas del nuevo Toyota RAV4 están previstas a partir del mes de junio de este año.