Eléctrico fabricado en Martorell

A mediados del pasado mes de enero Cupra presentó a la prensa del motor europea el Raval, y tuvimos que firmar un documento en el que ponía que toda la información estaba embargada hasta el 9 de abril, fecha de la presentación oficial del modelo.

Por fin llegó el día y Cupra ha realizado la presentación mundial del modelo Cupra Raval, el primer coche 100% eléctrico de la marca que se fabricará en la planta de Martorell (Barcelona), que se comercializará por alrededor de 26.000 euros y se empezará a entregar las primeras unidades en verano.

El Cupra Raval es el primer modelo de la familia de coches eléctricos urbanos del grupo Volkswagen, liderado por Cupra y está previsto que se fabriquen cuatro modelos de tres marcas en las plantas de la empresa en España.

Cupra Raval. / Información

El Raval es un eléctrico urbano de 4,046 metros de largo, tendrá 2,60 metros entre ejes y llegará con tracción delantera en toda la gama.

El diseño exterior está pensado para optimizar la aerodinámica, reduciendo la resistencia al aire y mejorando la eficiencia de la batería, mientras que elementos como la parrilla activa, el alerón trasero y los tiradores de puertas enrasados completan un conjunto de líneas modernas y deportivas.

El interior del Raval no defrauda y da protagonismo al conductor, ofreciendo un carácter deportivo sin renunciar al confort. La pantalla central de 12,9 pulgadas con sistema operativo Android se complementa con un cuadro digital de 10,25 pulgadas que permite múltiples configuraciones y vistas, integrando de manera intuitiva climatización, infoentretenimiento y navegación. La iluminación ambiental incluye proyecciones dinámicas en los paneles de las puertas, interacciona con el conductor y las funciones del coche.

Cupra Raval. / Información

En seguridad, el Raval ofrece un nivel avanzado dentro del segmento urbano. Está equipado con siete airbags y un completo paquete de asistentes de conducción y sistemas semiautónomos.

El Cupra Raval llega con dos tipos de batería y varias configuraciones de motor. Las versiones básicas Raval y Raval Plus montan una batería LFP de 37 kWh con motores de 116 y 135 CV y una autonomía alrededor de 300 kilómetros, pensadas para un uso urbano. Por encima se sitúan las versiones Endurance y VZ, con una batería NMC de 52 kWh y motores de 211 y 226 CV respectivamente, que ofrecen hasta 450 km de autonomía en el Endurance y 400 km en el VZ. La versión VZ alcanza los 100 km/h en menos de siete segundos y ofrece la función E-Launch para una aceleración desde parado. Todas las versiones admiten carga rápida en corriente continua, alcanzando el 80 % de la batería en 20-23 minutos según capacidad, y cuentan con tecnología Vehicle-to-Load (V2L) que permite alimentar dispositivos externos desde el coche.

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La producción del Raval comienza de manera inminente en Martorell y, con un precio de partida de 26.000 euros, las primeras unidades llegarán a los clientes durante la segunda mitad de 2026.