Con gasolina, como toda la vida

La gama Ebro 2026 cuenta con una oferta centrada en híbridos (HEV/PHEV) y la electrificación, destacando el SUV compacto s400, la renovación de los s700/s800 y el buque insignia S900 PHEV. Pero no nos olvidemos de las versiones de gasolina de los s700/s800.

Así que en plena época de electrificación hemos querido probar el s800 de gasolina. Tiene etiqueta C y es un SUV de 4,7 metros de longitud, 1,8 de ancho y 1,7 de alto, lo que asegura un habitáculo espacioso, capaz de albergar hasta 7 pasajeros en una configuración de 2+3+2.

El Ebro s800 es un SUV con un motor de combustión 1.6 TGDI que desarrolla una potencia de 147 CV, tiene caja de cambios automática y consume 7,8 litros por cada 100 kilómetros.

El s800 es algo más grande (17 cm más largo) que el s700 con unos ligeros cambios, sobre todo en la trasera, que incluye una tercera fila de asientos que permite contar con siete plazas.

Ebro s800 ICE. / Información

Para mejorar el acceso, y la comodidad de los pasajeros de la última fila, la segunda fila de asientos se puede desplazar hasta 40 centímetros, con lo que también podemos jugar con la capacidad del maletero.

Los cambios estéticos se pueden apreciar mucho más en la trasera.

El interior destaca por la calidad de los materiales. Incorpora dos pantallas, la primera, tras el volante, es de 10,25 pulgadas, y en la consola central se incorpora una segunda pantalla de 15,6 pulgadas, muy grande, en donde podemos tener una extensión de nuestro teléfono móvil.

Destacar en su interior el gran techo solar panorámico de 1,1 metros cuadrados.

Ebro s800 ICE. / Información

Cuenta con 24 sistemas de ayudas ADAS, con 15 sensores que le dan al vehículo la máxima seguridad. A los seis airbags habituales, le suman uno que separa el conductor del copiloto para los golpes laterales, y un airbag lateral en la segunda fila.

En carretera se muestra firme, sin oscilaciones. La entrada en curva es segura y el coche va por donde le indicamos. El toque del pedal de freno es alto, por lo que podemos notar la frenada desde el primer momento. En adelantamientos la caja reduce con rapidez, jugando a favor en ese instante.

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El Ebro s800 tiene un precio con todos los descuentos de 31.990 euros.