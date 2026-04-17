Conducción al aire libre

El Ferrari Amalfi Spider es la versión descapotable del nuevo gran turismo de la marca italiana como sustituto directo del Ferrari Roma Spider. Este modelo se sitúa como el descapotable de acceso a la gama de «Il Cavallino Rampante», combinando elegancia, deportividad y tecnología punta inspirada en la competición. El Ferrari Amalfi Spider lleva un motor V8 biturbo para equilibrar prestaciones y uso cotidiano sin renunciar a la experiencia de conducir «al aire libre»

Un elemento principal de este modelo es la capota de tela que se abre en 13,5 segundos y que puede accionarse en marcha hasta 60 km/h. Ferrari apuesta por un techo textil con varias capas de aislamiento acústico y térmico, diseñado para ofrecer un nivel de confort comparable al de un sistema rígido retráctil. Cuando se repliega, el conjunto queda empaquetado en solo 220 mm de grosor, lo que permite mantener una capacidad de maletero de 255 litros con el techo cerrado y 172 litros con el techo abierto.

El habitáculo mantiene una configuración 2+, con plazas traseras que pueden servir para viajar con niños o aumentar la capacidad de carga, mientras un deflector de viento integrado en el respaldo posterior se activa con un botón para reducir turbulencias.

Bajo el capó se esconde el V8 biturbo de 3.855 cc, que desarrolla 640 CV a 7.500 rpm y un par máximo de 760 Nm entre 3.000 y 5.750 rpm, cifras que se traducen en una velocidad máxima de 320 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos. Y todo ello con una caja automática de doble embrague y 8 velocidades.

La gestión del motor incluye un sistema avanzado de control de los dos turbocompresores que permite regular, de forma independiente, su velocidad de giro. Según Ferrari, este enfoque mejora la respuesta del acelerador y el control de la presión de sobrealimentación. El régimen máximo llega a 7.600 rpm.

La aerodinámica se ha trabado al máximo en este modelo, como es el caso del alerón activo con tres configuraciones que se adaptan automáticamente a la velocidad y a las aceleraciones del coche. En su posición de máxima carga puede generar hasta 110 kg adicionales de apoyo a 250 km/h, buscando mejorar la estabilidad.

El frontal incorpora a su vez soluciones para canalizar el aire hacia el compartimento del motor y reducir sobrepresiones, mientras el difusor posterior y otros elementos del suelo ayudan a equilibrar resistencia y carga aerodinámica.

Ferrari Amalfi Spider. / Información

Con el fin de lograr las mejores prestaciones, se han introducido tecnologías como el Brake-by-Wire (freno por cable eléctrico), pensado para mejorar la precisión del frenado, y el ABS Evo, un sistema que ajusta la frenada según el nivel de agarre disponible. Todo se integra dentro del control Side Slip Control 6.1, que coordina los diferentes sistemas electrónicos del coche para gestionar tracción, estabilidad y comportamiento en curva. El conductor puede ajustar además el carácter del coche con un mando de cinco posiciones -Wet, Comfort, Sport, Race y ESC-Off-, que modifica el grado de intervención de distintos sistemas electrónicos y el comportamiento general del vehículo.

Dentro, el Amalfi Spider mantiene una arquitectura dual cockpit, con conductor y acompañante envueltos por dos zonas diferenciadas que comparten una interfaz central. La instrumentación se organiza en torno a tres pantallas: un cuadro digital de 15,6 pulgadas, una pantalla central táctil de 10,25 pulgadas y otra de 8,8 pulgadas .

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En un notable acierto, Ferrari recupera los botones físicos en el volante y el clásico botón de arranque en aluminio anodizado, buscando una interacción más directa con el coche durante la conducción. El sistema multimedia admite Apple CarPlay y Android Auto, incluye carga inalámbrica para el smartphone y se conecta al sistema MyFerrari Connect.