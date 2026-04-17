¿Preparado para probar el Kia EV2? El SUV eléctrico que todos querrán conducir

El nuevo Kia EV2 llega a Kia Marcos Automoción en la provincia de Alicante para redefinir lo que se espera de un SUV eléctrico compacto, combinando diseño, tecnología y eficiencia en un formato pensado especialmente para la vida urbana. Este modelo representa una nueva etapa en la estrategia de electrificación de Kia, posicionándose como una de las opciones más interesantes para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin renunciar a prestaciones, confort ni estilo.

Combina líneas robustas y verticales con superficies limpias y minimalistas / HECTOR FUENTES

Desde el primer vistazo, el EV2 destaca por su estética moderna y atrevida. Su diseño exterior es una evolución de la filosofía “Opuestos Unidos” de la marca, donde se combinan líneas robustas y verticales con superficies limpias y minimalistas. Con una longitud de 4,06 metros, presenta unas proporciones compactas ideales para moverse con agilidad por la ciudad, pero sin perder una presencia sólida y dinámica. Los voladizos cortos y las ruedas situadas en los extremos refuerzan su carácter SUV, aportando además una mayor estabilidad y un excelente aprovechamiento del espacio.

En el interior, el Kia EV2 sorprende por su amplitud y versatilidad. A pesar de su tamaño contenido, el habitáculo está diseñado para ofrecer un espacio cómodo tanto para el conductor como para los pasajeros. Se puede configurar con cuatro o cinco plazas, adaptándose a diferentes necesidades, y su maletero puede alcanzar hasta 1.200 litros de capacidad con los asientos abatidos. Esto lo convierte en un vehículo práctico tanto para el día a día como para escapadas de fin de semana.

Su maletero puede alcanzar hasta 1.200 litros de capacidad con los asientos abatidos / HECTOR FUENTES

El enfoque tecnológico es otro de los grandes pilares de este modelo. El salpicadero integra un sistema de triple pantalla que agrupa la instrumentación digital, el control de climatización y el sistema multimedia. Este último es totalmente compatible con Apple CarPlay y Android Auto, lo que permite una conectividad total con el smartphone. Todo ello se presenta en un entorno intuitivo y fácil de usar, acompañado de materiales de calidad y buenos ajustes, pensados para un uso intensivo en entornos urbanos.

En cuanto a su mecánica, el Kia EV2 ofrece un equilibrio muy interesante entre prestaciones y eficiencia. Está equipado con un motor eléctrico de 147 CV y cuenta con dos opciones de batería. La versión de acceso incorpora una batería de 42,2 kWh, capaz de ofrecer una autonomía de hasta 317 kilómetros, mientras que la variante superior, con 61 kWh, puede alcanzar hasta 453 kilómetros según el ciclo WLTP. Además, gracias a su arquitectura de 400 V, admite carga rápida en corriente continua, permitiendo recuperar gran parte de la batería en aproximadamente media hora, lo que facilita tanto los trayectos diarios como los viajes más largos.

Planificador de rutas EV

Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación del planificador de rutas EV, un sistema inteligente que está conectado con la aplicación Kia Charge. Esta función analiza el recorrido y sugiere automáticamente las mejores paradas en puntos de carga fiables, optimizando el tiempo y eliminando preocupaciones. A esto se suma el sistema Kia Plug&Charge, que simplifica aún más el proceso de recarga, haciendo que la experiencia eléctrica sea más cómoda, fluida y accesible.

Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación del planificador de rutas EV, un sistema inteligente que está conectado con la aplicación Kia Charge / HECTOR FUENTES

En términos de seguridad, el EV2 integra una completa gama de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Entre ellos se incluyen tecnologías de prevención de colisiones que detectan posibles riesgos con antelación, asistentes de conducción en autopista que aportan mayor estabilidad y confianza a altas velocidades, y sistemas de ayuda al aparcamiento que facilitan las maniobras en espacios reducidos. Todo ello contribuye a una conducción más segura, cómoda y relajada en cualquier situación.

El confort de marcha es otro de los puntos fuertes del modelo. Kia ha trabajado intensamente en el aislamiento acústico para ofrecer una experiencia especialmente silenciosa. Gracias al uso de materiales absorbentes, cristales insonorizados y soluciones específicas en los bajos y pasos de rueda, el EV2 reduce significativamente los ruidos de rodadura, el viento y las vibraciones. El resultado es un habitáculo tranquilo incluso a velocidades elevadas, lo que mejora notablemente la calidad de los desplazamientos.

El nuevo Kia EV2 ya está disponible para ir a probarlo en Kia Marcos Automoción Alicante / HECTOR FUENTES

Además, el EV2 ha demostrado su fiabilidad en condiciones extremas. En pruebas realizadas en entornos tan exigentes como Noruega, con temperaturas de hasta -21 °C, la versión con batería de mayor capacidad ha conseguido superar los 300 kilómetros de autonomía real, manteniendo tiempos de carga muy competitivos. Este rendimiento confirma su preparación para afrontar diferentes climas y situaciones sin comprometer su eficiencia.

Ya puedes probarlo en Kia Marcos Automoción de la provincia de Alicante

Mapa de Kia Marcos Automoción en la provincia de Alicante.

Y lo mejor de todo es que ya no hay que esperar para conocerlo de cerca: el nuevo Kia EV2, cuyo precio de salida es desde 19.599€ (financiado*), ya está disponible para ir a probarlo en Kia Marcos Automoción de la provincia de Alicante. Una oportunidad perfecta para descubrir en primera persona todo lo que este innovador modelo tiene que ofrecer y comprobar cómo puede encajar en el día a día de la movilidad moderna.