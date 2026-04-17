Robusto, fiable y... eléctrico

Suzuki acaba de presentar el eVitara, su primer eléctrico, que acaba de llegar a los concesionarios. Estrena la nueva plataforma diseñada desde cero y específica para vehículos eléctricos, que permite integrar la batería en el suelo, rebajando el centro de gravedad y mejorando tanto el confort como el comportamiento dinámico.

En el apartado estético, el e Vitara apuesta por una línea robusta que mezcla rasgos tecnológicos con guiños aventureros.

Este SUV compacto de 4,3 metros de longitud, 1,8 metros de anchura, 1,63 metros de altura, y 2,70 metros de distancia entre ejes, lo que se traduce en un tamaño contenido por fuera y un gran espacio interior.

Llega con una gama compuesta por cinco versiones, dos capacidades de batería y opciones de tracción delantera o total.

Además, el nuevo eVitara ofrece una amplia gama de configuraciones de color, y tiene cinco tonalidades disponibles en combinaciones bitono, con techo negro.

Interior. El habitáculo mantiene la tradicional filosofía de Suzuki con un diseño sobrio, mandos físicos bien resueltos y una clara orientación ergonómica. Pero ahora da un salto en calidad percibida, con materiales mejor ajustados y una ejecución sólida. La segunda fila de asientos deslizables añade versatilidad, permitiendo priorizar espacio para los pasajeros o capacidad de carga.

Destaca el sistema de doble pantalla integrada, con un cuadro digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central de 10,1 pulgadas. La conectividad es otro de sus pilares, con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, además del sistema Suzuki Connect, que permite controlar remotamente aspectos como la carga, la autonomía o la climatización. El equipo de audio Infinity aporta un salto cualitativo en cuanto a la experiencia a bordo se refiere.

El habitáculo mantiene la filosofía de Suzuki con diseño sobrio, y mandos físicos bien resueltos. / Información

Motores y tracción. En la versión 4x2, el sistema eAxle integra motor e inversor y se asocia a baterías de litio ferrofosfato (LFP), disponibles en dos capacidades, 49 kWh y 61 kWh, que destacan por su mayor estabilidad térmica y durabilidad. Con la batería pequeña desarrolla 144 CV y 193 Nm de par máximo, mientras que con la de 61 kWh sube a 174 CV y mantiene los 193 Nm. Son cifras que buscan un equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

La llegada de la tracción total AllGrip-e, con dos motores independientes, refuerza ese espíritu aventurero, aportando un extra de seguridad y capacidad fuera del asfalto. Este sistema distribuye el par de forma precisa en función de la adherencia, elevando la motricidad incluso en condiciones complejas.

La variante AllGrip-e 4WD añade un segundo sistema eAxle en el eje trasero. En este caso tiene 174 CV de potencia en el delantero y 65 CV de potencia el trasero, con una potencia combinada de 184 CV y un par máximo combinado de 307 Nm. Es la interpretación eléctrica de la tradición 4x4 de Suzuki y, sobre el papel, aporta un plus de motricidad en firmes complicados o en condiciones adversas.

Suzuki eVitara. / Información

El Suzuki eVitara ofrece modos de conducción Eco, Normal y Sport, adaptando la respuesta del acelerador y el consumo. A ello se suman funciones específicas como el modo Snow (nieve) en las versiones 4x2 o los programas Auto y Trail en las versiones 4x4, pensados para mejorar la tracción en superficies de baja adherencia.

El apartado de seguridad es especialmente completo, con sistemas avanzados como frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril o monitorización del conductor, configurando un conjunto alineado con los estándares actuales.

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Los precios con todos los descuentos arrancan desde los 28.675 euros del eVitara S2 49 kW y culminan en los 38.975 euros de la versión tope de gama, el eVitara S3 61 kW 4WD.