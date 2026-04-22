«La relación de Toyota con su público se basa en cercanía, emoción y recuerdos compartidos»

Grupo La Grajera y Toyota Medimotors conciben la responsabilidad social como un compromiso real con la sostenibilidad, las personas y el entorno local. En «Creciendo Juntos» trasladarán esa filosofía a un espacio pensado para las familias, uniendo movilidad sostenible, proximidad y experiencias que fomentan la convivencia.

¿Cuáles son hoy las principales líneas de actuación de Grupo La Grajera y Toyota Medimotors en materia de responsabilidad social corporativa?

En Grupo La Grajera entendemos la responsabilidad social como algo transversal al negocio, no como una acción puntual. Nuestras principales líneas de actuación se centran en tres pilares: sostenibilidad medioambiental, compromiso con las personas y arraigo local. De la mano de Toyota Medimotors, impulsamos una movilidad más sostenible, apostando por tecnologías electrificadas y fomentando una conducción responsable con el medio ambiente. Además, trabajamos activamente en el desarrollo de nuestros equipos, promoviendo entornos laborales saludables y con oportunidades de crecimiento. Y, por supuesto, tenemos un fuerte compromiso con el entorno local, apoyando iniciativas sociales, educativas y familiares como «Creciendo Juntos».

¿Cómo se traduce ese compromiso social en acciones concretas dentro de la empresa, tanto con los empleados como con el entorno y la comunidad local?

A nivel interno, apostamos por la estabilidad personal, la formación continua y la conciliación, porque creemos que el primer impacto positivo debe darse dentro de casa. Hacia el exterior, estamos implicados con iniciativas sociales, educativas…, y participamos activamente en proyectos que fomentan valores como la sostenibilidad, la inclusión y la educación. Acciones como reforestación de zonas degradadas, donación de juguetes a familias en situación desfavorable. Así mismo colaboramos con la Fundación UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico) para ayudar a mejorar la vida de pacientes con cáncer y tenemos también un acuerdo activo con Payasospital para amenizar la estancia de niños ingresados en hospitales de la provincia de Alicante. Además, desde Toyota Medimotors acercamos tecnologías eficientes y electrificadas a diferentes eventos que contribuyen a reducir el impacto ambiental de la movilidad en nuestro entorno.

¿Qué les motivó a sumarse al evento «Creciendo Juntos» y qué valores comparten con esta iniciativa?

«Creciendo Juntos» encaja de forma muy natural con nuestra manera de entender nuestra propia empresa. Es una iniciativa que pone en el centro a las familias, la educación y la comunidad, valores con los que nos sentimos profundamente identificados. Nos motivó especialmente la oportunidad de participar en un entorno cercano, positivo y con impacto real en las personas, más allá de lo puramente comercial. También hemos colaborado mano a mano como empresa en acciones con Terra Natura, lugar donde se celebra este encuentro, en el pasado, como apadrinar una pequeña rinoceronte, Duna, con lo que nos sentimos muy felices de volver a estar presentes allí. Compartimos esa visión de generar espacios donde las familias puedan disfrutar, aprender y conectar.

Toyota Medimotors estará presente con una exposición de vehículos dentro del parque. ¿Qué modelos serán los elegidos?

Hemos seleccionado una muestra representativa de la gama electrificada de Toyota, con modelos híbridos e híbridos enchufables que reflejan muy bien el momento actual de la marca. La idea es acercar a las familias vehículos que realmente forman parte de su día a día: opciones eficientes, seguras y pensadas para un uso familiar, donde la sostenibilidad no está reñida con la practicidad. Tendremos un Corolla Cross y un CHR+, el nuevo modelo eléctrico de la marca.

¿Cómo puede una empresa del sector de la automoción acercarse a la sociedad de una forma más humana y natural?

La clave está en cambiar el enfoque: dejar de hablar solo de producto y empezar a hablar de personas. En un entorno como el de «Creciendo Juntos», lo importante es generar experiencias, escuchar y conectar. Queremos que las familias nos vean como algo más que un concesionario: como una marca que forma parte de su día a día, que entiende sus necesidades y que está presente en momentos importantes.

Además de la exposición de coches, ¿qué tipo de actividades han preparado para el público infantil?

Hemos apostado por actividades muy enfocadas al disfrute y a la experiencia familiar, con propuestas como pinta caras, cuentacuentos y una actuación infantil con Rapunzel, pensadas para generar ilusión y momentos memorables para los más pequeños. Aunque a priori son actividades lúdicas, detrás hay una intención clara: crear un espacio donde las familias se sientan cómodas, donde los niños disfruten y donde la marca se integre de forma natural en un entorno positivo. Creemos que este tipo de experiencias también contribuyen, de forma indirecta, a transmitir valores importantes como la creatividad, la imaginación y el compartir tiempo en familia. Y ahí es desde donde queremos construir la relación con nuestro público: desde la cercanía, la emoción y los recuerdos compartidos.

Desde el punto de vista de la responsabilidad social, ¿qué importancia tiene para Toyota Medimotors participar en eventos que promueven la convivencia familiar y el desarrollo de la comunidad?

Es fundamental. Las empresas formamos parte del tejido social y tenemos la responsabilidad de contribuir a que ese tejido sea más fuerte. Participar en este tipo de iniciativas nos permite devolver al entorno parte de lo que recibimos, reforzar nuestro compromiso local y conectar con las personas desde un lugar mucho más auténtico.

Toyota es una marca muy vinculada a la innovación y a la movilidad sostenible. ¿Cómo se reflejan esos principios en la propuesta que presentarán en «Creciendo Juntos»?

Se reflejan en todo: en los vehículos que mostramos, en los contenidos de los talleres y en el propio enfoque de nuestra participación. Toyota lleva años liderando la electrificación y apostando por soluciones reales y accesibles. En «Creciendo Juntos» queremos acercar esa innovación de forma sencilla, comprensible y relevante para las familias.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a las familias que visiten el espacio de Toyota Medimotors durante el evento?

Que se acerquen con curiosidad a conocernos. Queremos que vivan una experiencia agradable, que los niños disfruten y que los adultos descubran que la movilidad sostenible ya es una realidad al alcance de todos. Y, sobre todo, que nos vean como un aliado: una marca cercana, comprometida con su entorno y con las personas que forman parte de él.