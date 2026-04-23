Nuevo Toyota RAV4: el SUV para todo que conquista a los aventureros más exigentes

Un SUV para todo, así se define el nuevo RAV4. Cómodo en ciudad, solvente en carretera y preparado para escapadas, este SUV vuelve a escena con una evolución: ofrecer más al conductor sin obligarle a renunciar a nada.

No es casualidad que siga siendo uno de los nombres más reconocibles del segmento. El Toyota RAV4 inventó el crossover compacto en 1994, y desde entonces ha mantenido intacta esa vocación pionera que mezcla funcionalidad, carácter y libertad de movimiento. Ahora, el nuevo modelo recoge ese legado y lo actualiza con una imagen robusta y moderna, pensada para quienes quieren un coche capaz de adaptarse al ritmo diario, pero también a los planes improvisados y a los viajes en familia.

Nuevo Toyota RAV4: Más eléctrico, más inteligente y preparado para cualquier terreno / Jose Navarro / Jose Navarro

Seguro, espacioso y versátil, se presenta como el modelo perfecto para los aventureros más exigentes. Un SUV que no solo responde en el día a día, sino que también transmite esa sensación de confianza que se busca cuando se pasa muchas horas al volante. Toyota refuerza aquí una de las grandes virtudes del RAV4: su capacidad para encajar en estilos de vida muy distintos sin perder personalidad.

Más eléctrico, más inteligente y más preparado

La nueva generación del Toyota RAV4 da un paso adelante en electrificación con dos propuestas distintas. Por un lado, la versión híbrida, con 183 CV, pensada para quienes buscan eficiencia y facilidad de uso sin cambiar hábitos. Por otro, la versión híbrida enchufable, disponible con 268 CV en 4x2 y hasta 304 CV en 4x4, para quienes quieren una experiencia más potente y un mayor protagonismo de la conducción eléctrica.

Pero más allá de las cifras, la clave está en cómo se traduce eso en el día a día. El RAV4 híbrido enchufable ofrece una autonomía eléctrica de hasta 100 kilómetros, lo que permite afrontar muchos desplazamientos cotidianos con un uso muy reducido de combustible. La versión híbrida, por su parte, mantiene el equilibrio entre respuesta, confort y eficiencia, con consumos de entre 4,9 y 5,2 l/100 km.

En ambos casos, Toyota plantea una conducción suave, segura y sin esfuerzo, con la sensación de llevar entre manos un SUV que responde bien tanto en ciudad como fuera de ella. Además, el modelo está disponible con tracción delantera 4x2 o tracción total 4x4, lo que refuerza su perfil polivalente y su capacidad para enfrentarse a casi cualquier terreno.

Un interior que pone al conductor en el centro

Uno de los aspectos más atractivos del nuevo RAV4 está en la experiencia a bordo. El interior ha sido diseñado alrededor del conductor, con una distribución que prioriza el confort, la visibilidad y el acceso intuitivo a la tecnología.

Toyota habla de materiales premium, espacio de sobra para la familia y una atmósfera que combina solidez y sofisticación. En el centro del salpicadero destaca una pantalla de 12,9 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, pensada para que la conectividad forme parte natural del viaje. El conductor, además, cuenta con un cuadro digital personalizable que permite tener bajo control la información más importante sin apartar la vista de lo esencial.

Tecnología que acompaña, seguridad que tranquiliza

En un modelo como este, la tecnología no solo busca impresionar. También quiere ser útil. El sistema ToyotaConnect introduce una experiencia multimedia más ágil, con procesamiento rápido, menús intuitivos, widgets configurables y un control por voz avanzado. Son elementos que mejoran el día a día y hacen que la relación con el vehículo sea más fluida.

A eso se suma el sistema Toyota Safety Sense, incluido de serie, que actúa como un copiloto inteligente para ayudar al conductor ante imprevistos. Esa sensación de ir acompañado por asistentes que refuerzan la seguridad es otro de los puntos fuertes del nuevo RAV4, especialmente para quienes valoran la tranquilidad en desplazamientos largos o en el uso familiar del coche.

El sistema ToyotaConnect introduce una experiencia multimedia más ágil. / Jose Navarro

El nuevo Toyota RAV4 en Alicante, Torrevieja y Orihuela

Quienes quieran conocer de cerca este modelo podrán hacerlo en Toyota Medimotors Premium, concesionario con instalaciones en Alicante, Torrevieja y Orihuela, donde el nuevo RAV4 estará disponible para visitar hasta el 5 de mayo.

Además, el vehículo tendrá presencia en diferentes citas durante estos días. Este fin de semana estará en Firauto, el 28 de abril podrá verse en Alicante, del 29 de abril al 3 de mayo estará en Torrevieja y los días 4 y 5 de mayo llegará a Orihuela.

La nueva generación del Toyota RAV4 da un paso adelante en electrificación con dos propuestas distintas. / Jose Navarro

Un icono que sigue mirando hacia delante

Pocos modelos pueden presumir de haber marcado un antes y un después en su segmento. El Toyota RAV4 sí. Lo hizo en 1994, cuando abrió camino en el universo crossover, y lo sigue haciendo ahora con una propuesta que mira claramente al presente del automóvil: más electrificación, más conectividad, más seguridad y una versatilidad real.

El nuevo RAV4 no solo mantiene su espíritu pionero. También lo adapta a lo que hoy pide el conductor: un SUV fiable, atractivo y listo para todo. Un coche para la ciudad, para la familia, para el día a día y para quienes siempre quieren llegar un poco más lejos.

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Visita los concesionarios de Toyota Medimotors Premium para probar este nuevo modelo.

Ubicación del Concesionario Oficial TOYOTA en Alicante.

Ubicación del Taller Oficial TOYOTA en Torrevieja, Medimotors Premium.

Mapa de la ubicación del Concesionario Oficial TOYOTA en Orihuela.

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