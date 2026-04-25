Carácter y deportividad

En 2021 Cupra presentaba el Born, un compacto 100% eléctrico de 4,34 metros de largo, y ahora se renueva con cambios en el interior y en el equipamiento tecnológico. Destaca por una gama de motores renovada con potencias de 190, 231 y 326 CV, mayor autonomía y mejoras tecnológicas como la función One Pedal y el sistema de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas. Llegará al mercado este verano.

El nuevo Cupra Born lleva el característico frontal y estrena faros con tecnología Matrix led HD en el VZ y en la trasera el logotipo de Cupra iluminado e integrado en la franja de luz que recorre todo el ancho del vehículo conectando ambos pilotos con iluminación 3D.

El interior ofrece una mayor calidad percibida en los materiales y una digitalización total. El habitáculo estrena el cuadro de instrumentos Digital Cockpit con pantalla de mayor tamaño de 10,25 pulgadas, incluye la pantalla de info-entretenimiento de 12,9 pulgadas con barra táctil retroiluminada para el climatizador y el audio, y un volante rediseñado con controles físicos que mejoran la ergonomía. En cuanto al equipamiento de serie en toda la gama, el nuevo Cupra Born incluye elementos de seguridad de primer nivel que le otorga conducción semi-autónoma de Nivel 2. Incluye de serie en toda la gama elementos de conectividad como el Full Link inalámbrico para utilizar Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico de 15W de potencia y refrigerado, y tomas USB-C de 45 W de potencia tanto en las plazas delanteras como en las traseras.

Versiones. Hay tres versiones, todas tracción trasera: Born + (190 CV y batería de 58 kWh), Born Endurance (231 CV y 79 kWh) y Born VZ (326 CV y 79 kWh). La primera tiene una autonomía en ciudad de 482 kilómetros y las otras dos, de más de 600 kilómetros en ciudad.

Cupra Born 2026. / Información

El Born + acelera de 0 a 100 km/h en 8,0 segundos y alcanza 160 km/h de velocidad punta. El Born Endurance es un segundo más rápido en la aceleración, pero su velocidad máxima es la misma. El Born VZ es con diferencia el más rápido en ambas mediciones: 0-100 km/h en 5,6 s y velocidad máxima de 200 km/h.

La batería de 58 kWh es de litio ferrofosfato (LFP). Admite un máximo de potencia de carga de 105 kW por lo que tarda 26 minutos en cargar del 5 a 80 % y con corriente alterna el máximo es de 11 kW.

La batería de 79 kWh es de litio, níquel, manganeso y cobalto (NMC). Se puede recargar con corriente continua a un máximo de 185 kW, del 5 a 80 % en 29 minutos y con corriente alterna de 11 kW.

Cupra ha incorporado en el Born 2026 la función One Pedal, que permite parar sin necesidad de aplicar presión sobre el pedal del freno. Es una función muy práctica para la conducción en ciudad.

Los modos de conducción disponibles son Range, Comfort, Performance, Cupra e Individual. La suspensión es de tipo MacPherson delante y multibrazo detrás, mientras que los amortiguadores pueden ser de dureza fija o regulable. El sistema de frenos es como en el Born 2021 y está compuesto por discos de 340 mm de diámetro en el eje delantero y tambores de 280 mm en el trasero.

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El modelo de acceso a la gama, el Born con 190 CV de potencia y batería de 58 kWh de capacidad, está disponible desde un precio que parte de los 29.400 euros, incluyendo descuentos comerciales de la marca y las ayudas gubernamentales del Plan Auto+.