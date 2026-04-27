Peugeot muestra su compromiso total con la transición hacia una movilidad más sostenible y ofrece actualmente una de las gamas más extensas de vehículos electrificados, comprometidos con la adecuada preservación del medio ambiente.

Uno de sus modelos más aclamados es el nuevo Peugeot 3008, un SUV de 4,54 metros de largo diseñado y ensamblado en Francia, de robusta silueta fastback y con aires inconfundiblemente felinos que impresiona desde el primer vistazo por su empaque y elegancia.

Peugeot 3008 Plug-in Hybrid: más de 100 km de autonomía “cero emisiones” en recorridos urbanos / Peugeot

Etiqueta ECO de la DGT

Al margen de su belleza y tecnología, la oferta mecánica es uno de los puntos fuertes del Peugeot 3008. Este automóvil ofrece soluciones motrices híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas, algunas de ellas con derecho a disfrutar de la etiqueta CERO, el distintivo medioambiental otorgado por la DGT a los vehículos con cero emisiones contaminantes y que otorga ventajas en materia fiscal y libertad de acceso a zonas de bajas emisiones.

A esta etiqueta CERO tienen derecho los modelos 100% eléctricos y los híbridos enchufables con una autonomía homologada WLTP superior a los 40 km. En el caso del Peugeot 3008, la oferta contempla versiones Plug-In Hybrid -híbridas enchufables- además de las 100% eléctricas, el Peugeot E-3008.

Al margen de su belleza y tecnología, la oferta mecánica es uno de los puntos fuertes del Peugeot 3008 / Peugeot

Eficiencia y prestaciones

La tecnología Plug-in Hybrid -híbrida enchufable- de Peugeot permite disfrutar en el Peugeot 3008 de un propulsor con potencia de 225 CV (166 kW), capaz de dar máxima prioridad a la autonomía, tanto eléctrica como térmica, como revela su depósito de combustible con capacidad de 55 litros.

La tracción es enviada a las ruedas delanteras y el conjunto está formado por un motor de gasolina de 1,6 litros, capaz de rendir una potencia de 150 CV, combinado con un motor eléctrico delantero, con potencia de 125 CV (92 kW).

La nueva caja de cambios de doble embrague multidisco bañado en aceite e-DCS7 desempeña un papel crucial en el alto rendimiento de esta cadena de tracción, al integrar el motor eléctrico y parte de la gestión electrónica. De esta forma asegura una coordinación perfecta del funcionamiento de los motores eléctrico y térmico, optimizando siempre la eficiencia energética, las prestaciones y el placer de conducir.

La tracción es enviada a las ruedas delanteras y el conjunto está formado por un motor de gasolina de 1,6 litros / Peugeot

La batería de iones de litio del Peugeot 3008 Plug-In Hybrid tiene una capacidad útil de 17,8 kW y hace posible olvidarse de la mecánica de gasolina en trayectos por la ciudad: ofrece una autonomía WLTP “cero emisiones” de hasta 97 km, más que suficiente para un porcentaje mayoritario de conductores.

En recorridos totalmente urbanos, puede llegar a superar los 100 km sin necesidad de cargar ni repostar. El consumo homologado WLTP es de 2,4 a 2,6 litros a los 100 km y el nivel de emisiones contaminantes de CO2 es también muy bajo, desde 55 hasta 58 gr/km, según el acabado.

En recorridos totalmente urbanos, puede llegar a superar los 100 km sin necesidad de cargar ni repostar / Peugeot

Recarga en menos de tres horas

Otra de las virtudes del nuevo Peugeot 3008 Plug-in Hybrid es la velocidad de recarga de su batería. Dispone de sistema de carga en un wallbox monofásico de 7,4 kW (de serie en el acabado GT Exclusive), empleando 2 horas y 55 minutos para una recarga al 100%.

La segunda opción es un cargador con potencia de 3,7 kW, en cuyo caso son necesarias 5 horas y 15 minutos. En cualquier caso, con el Peugeot 3008 Plug-in Hybrid es posible recargar la batería durante la noche y disponer cada mañana de los 97 km de autonomía 100% eléctrica. En recorridos urbanos, es posible superar ampliamente los 100 km de autonomía eléctrica, sin necesidad de recargar ni repostar.

Otra de las virtudes del nuevo Peugeot 3008 Plug-in Hybrid es la velocidad de recarga de su batería / Peugeot

Las operaciones de recarga pueden controlarse desde la aplicación MyPeugeot y mediante Free2move Charge es posible reservar cómodamente uno de los más de un millón de puntos de recarga repartidos por el territorio europeo.

La eficiencia de esta fórmula híbrida enchufable no está reñida con el rendimiento. El nuevo Peugeot 3008 Plug-In Hybrid es un vehículo de rendimiento sobresaliente: es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 220 km/h.

Peugeot 3008 Plug-in Hybrid: más de 100 km de autonomía “cero emisiones” en recorridos urbanos / Peugeot

Como el resto de gama SUV de la marca del león, el Peugeot 3008 Plug-in Hybrid disfruta de la Garantía Peugeot Care, hasta 8 años de tranquilidad o 160.000 km, lo que suceda antes. Este programa consiste en 3 años de garantía estándar del fabricante más, hasta 5 años de cobertura especial, que el cliente puede disfruta si realiza el mantenimiento de su Peugeot en la Red Oficial, según el plan de mantenimiento preconizado.