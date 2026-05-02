Coche del Año de los Lectores | Votación mensual
En abril se impuso el Twingo
Cupra Raval, Geely Starray y Volvo EX60 se disputan el voto del público este mes de mayo
El Renault Twingo se ha convertido en el ganador de la votación de abril del Premio Coche del Año de los Lectores. El urbano eléctrico logró imponerse a dos propuestas muy diferentes como el BYD Atto 3 EVO, y el MGS9 por su estilo retro y su planteamiento sencillo y accesible. Con 3,79 metros de longitud, motor eléctrico de 82 CV y una batería de 27,5 kWh, ofrece hasta 263 kilómetros de autonomía, con un precio de partida de apenas 19.500 euros
Cupra Raval. El Cupra Raval llega como uno de los lanzamientos más importantes para la marca española. Es un eléctrico urbano de unos cuatro metros de longitud, diseñado, desarrollado y fabricado en Barcelona, sobre la plataforma MEB+.
Su propuesta combina diseño deportivo y una gama con distintas configuraciones de batería y potencia. Las versiones de acceso rondarán los 300 kilómetros de autonomía, mientras que las variantes superiores podrán acercarse a los 450 kilómetros, con una versión VZ de 226 CV.
Geely Starray. El Geely Starray EM-i representa la alternativa híbrida enchufable de la votación de mayo. Se trata de un SUV del segmento C desarrollado sobre la arquitectura GEA, con tecnología Cell to Body, batería Short Blade Battery y un sistema de propulsión EM-i Super Hybrid. Su principal argumento está en la eficiencia: anuncia hasta 1.055 kilómetros de autonomía combinada WLTP y hasta 136 kilómetros eléctricos. Además, admite carga rápida de hasta 60 kW, con una recarga del 30 al 80 % en 16 minutos en la batería de mayor capacidad.
Volvo EX60. El Volvo EX60 es la propuesta más premium de esta votación. Este SUV eléctrico de tamaño medio inaugura una nueva etapa para la marca sueca, con la plataforma SPA3, arquitectura de 800 voltios.
La gama contará con tres versiones eléctricas, con autonomías de 620, 660 y 810 kilómetros. Además, puede recuperar hasta 340 kilómetros de autonomía en 10 minutos usando un cargador rápido de 400 kW. El EX60 también introduce el primer cinturón multiadaptativo de Volvo.
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