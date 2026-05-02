Electrificado, pero sin enchufe

La llegada del Ebro s700 HEV supone la tercera variante de la familia s700 y marca un hito para la compañía española al ser el primer modelo actual de Ebro que reúne las tres etiquetas medioambientales en una misma gama. Con la incorporación de la versión híbrida (HEV), con distintivo ECO, el s700 completa su propuesta junto al híbrido enchufable (PHEV), con etiqueta CERO, y la versión de combustión, con etiqueta C, consolidando así una oferta multienergía única dentro de la marca.

Estéticamente no sufre demasiados cambios con respecto a sus hermanos de gama, la versión de combustión y la híbrida enchufable. Hablamos de un vehículo de 4,55 metros de largo; 1,86 de ancho y 1,70 de alto. El carácter SUV se acentúa con unos raíles en el techo, que enfatizan su carácter. La trasera incorpora un spoiler, como continuación del techo.

El interior es confortable, y la posición de conducción permite hacer muchos kilómetros sin acusar el cansancio. Incorpora dos pantallas de 12.3 pulgadas cada una. La primera tras el volante, con todas las indicaciones de la conducción y la otra encima de la consola central que reúne todo el infoentretenimiento y funciones del vehículo.

En la consola central destaca el cambio y regreso de la botonería para la climatización. El cargador inalámbrico es de 50W y al lado presenta una doble toma USB.

El interior es confortable y la posición de conducción permite hacer muchos kilómetros sin acusar el cansancio. / Información

Híbrido autorrecargable. Emplea un avanzado sistema de propulsión híbrido que incorpora tecnologías innovadoras para conseguir una equilibrada combinación entre eficiencia, rendimiento y agrado de uso. El uso de la transmisión DHT con dos motores eléctricos y una potente batería, permiten una gran suavidad de funcionamiento y buena eficiencia.

El motor de combustión 1.5T DHE de quinta generación combina un elevado rendimiento, con una eficiencia térmica del 44,5%, una de las cifras más elevadas de la industria del automóvil. La potencia combinada del sistema es de 224 CV y 295 Nm. El Ebro s700 HEV acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. Estas prestaciones se combinan con unos consumos muy bajos, de solo 5,7 l/100 km en ciclo mixto WLTP y unas emisiones de tan solo 129 g/km de CO2. Si hay un dato interesante es el de la autonomía, que supera los novecientos kilómetros.

Revisar las ADAS. Una vez al volante de este nuevo Ebro s700 híbrido, y antes de arrancar, es recomendable manejar bien las diferentes pantallas. Por cierto hay un sistema para configurar nuestros gustos, y es aconsejable decidir las ADAS que uno quiere que le avise.

Ebro s700 HEV. / Información

Al volante. La posición de conducción es cómoda. Los asientos se ajustan bien al cuerpo, y eso hacer que conducir el vehículo sea cómodo. No es un coche ruidoso, el chasis absorbe bien las deficiencias de la carretera, que no se trasladan al interior.

En carretera el rodar es suave. Durante el recorrido intercambiamos carreteras secundarias con autovías. El agarre en curva fue bueno, sin desplazamientos y mostrando un buen agarre. Rodamos a una media alta, logrando un consumo muy por debajo del que indica la marca.

Precios. Ebro comercializa dos acabados, el Comfort y el Luxury. El primero de ellos cuenta con un gran equipamiento, y su precio parte de los 28.990 euros, promociones y ayudas incluidas.

El precio del acabado superior es de 31.490 euros. Un precio que podríamos rebajar aún más, si financiamos.

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Uno de los grandes argumentos del s700 HEV es su completo nivel de equipamiento en cualquiera de los dos acabados disponibles. En materia de seguridad, el s700 HEV integra un paquete de referencia con 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).