Audi Motor Pacífico Alicante celebra una nueva edición de la Audi Quattro Cup

Audi Motor Pacífico Alicante volverá a reunir deporte, exclusividad y automoción premium en una nueva edición de la Audi Quattro Cup, que tendrá lugar el próximo 15 de mayo en El Plantío Golf, Alicante.

Aunque el torneo forma parte ya de una tradición consolidada para la marca, la edición de este año contará con un carácter especialmente diferencial gracias a la presencia de nuevos modelos deportivos y de altas prestaciones que nunca antes habían estado expuestos en el campeonato.

Entre ellos, destacará la presentación en primicia del nuevo Audi RS5, acompañado de otros modelos emblemáticos de la gama Audi Sport, reforzando así el posicionamiento premium y la exclusividad del evento.

La jornada contará con dos tiros de salida, programados a las 8:30 h y a las 14:30 h, y reunirá a clientes, invitados y asistentes en una de las citas más destacadas del calendario Audi en la provincia.

Además de la competición, los asistentes podrán disfrutar de una exposición de vehículos distribuida estratégicamente a lo largo del recorrido del campo, así como de diferentes espacios exclusivos durante toda la jornada, incluyendo una zona gastronómica y un cóctel final tras la entrega de premios.

Con esta nueva edición de la Audi Quattro Cup, Audi Motor Pacífico Alicante continúa apostando por experiencias diferenciales en torno a la marca, uniendo innovación, deportividad y estilo de vida en un entorno único como El Plantío Golf.