Kia Marcos Automoción celebra un Evento VIP del 12 al 15 de mayo con ofertas exclusivas

Kia Marcos Automoción celebra del 12 al 15 de mayo un Evento VIP en todos sus concesionarios de la provincia de Alicante. Durante estos días podrás acceder a promociones exclusivas, precios especiales en unidades de entrega inmediata y asesoramiento personalizado para elegir tu nuevo vehículo Kia con las mejores condiciones.

La campaña, que arranca el 12 de mayo, estará centrada especialmente en la gama híbrida y eléctrica de Kia, una de las más completas y competitivas del mercado actual. El evento se desarrollará en las instalaciones de Kia Marcos Automoción en Alicante, San Juan de Alicante, Elche, Elda, Alcoy, Cocentaina, Orihuela y Torrevieja.

Vehículos en stock con precios especiales

Uno de los principales atractivos del Evento VIP será la posibilidad de acceder a vehículos en stock con precios especiales. Se trata de unidades de entrega inmediata, disponibles por tiempo limitado y sujetas a disponibilidad en cada concesionario.

Es una oportunidad única para quienes buscan renovar su coche sin esperas, con todas las garantías oficiales de Kia y el respaldo de un grupo con amplia presencia en la provincia de Alicante.

Elige tu modelo Kia

Durante el evento, podrás conocer de cerca una amplia selección de modelos adaptados a diferentes estilos de conducción.

El Kia XCeed destaca por su diseño crossover, su posición de conducción elevada y su equilibrio entre tamaño compacto, confort y versatilidad.

El Kia K4 aporta una imagen moderna y tecnológica, pensada para quienes buscan una berlina con personalidad, buen equipamiento y una conducción eficiente.

Es una oportunidad única para quienes buscan renovar su coche con todas las garantías oficiales de Kia. / PILAR CORTES

Dentro de la gama eléctrica, el Kia EV4 se presenta como una de las grandes novedades por su diseño avanzado, su enfoque tecnológico y su orientación a una movilidad 100% eléctrica. Junto a él, el Kia EV4 Fastback añade una silueta más deportiva y aerodinámica, ideal para quienes quieren diferenciarse sin renunciar a la eficiencia.

El Kia Niro Híbrido continúa siendo una opción muy atractiva para conductores que buscan bajo consumo, etiqueta ECO y un uso cómodo tanto en ciudad como en carretera.

Podrás conocer de cerca una amplia selección de modelos adaptados a diferentes estilos de conducción. / Alex Domínguez

También tendrá un papel protagonista el Nuevo Kia Sportage, uno de los SUV más reconocidos de la marca, disponible en diferentes versiones para adaptarse a cada necesidad. El Nuevo Sportage Híbrido combina potencia, eficiencia y confort, mientras que el Sportage Híbrido Enchufable permite disfrutar de conducción eléctrica en trayectos diarios y mayor autonomía para viajes largos.

La oferta eléctrica se completa con el Kia EV5, un SUV familiar de diseño robusto y gran presencia, y el Kia EV6, uno de los eléctricos más destacados de Kia por sus prestaciones, tecnología y capacidad para viajar con comodidad.

Consigue tu Kia con condiciones especiales. / INFORMACIÓN

Kia EV2, el lanzamiento que mira al futuro

Uno de los modelos que más interés está despertando es el Kia EV2, el futuro SUV eléctrico compacto de la marca. Este modelo de lanzamiento nace con el objetivo de acercar la movilidad eléctrica a un público más amplio, combinando diseño urbano, formato SUV y tecnología avanzada.

El EV2 apunta a convertirse en una opción clave para quienes buscan un eléctrico práctico, eficiente y preparado para el día a día, con el sello de diseño y calidad que caracteriza a la nueva familia EV de Kia.

Uno de los modelos que más interés está despertando es el Kia EV2, el futuro SUV eléctrico compacto de la marca. / Alex Domínguez

Asesoramiento personalizado

Durante el Evento VIP podrás resolver dudas sobre autonomía, carga, financiación, ayudas disponibles, mantenimiento y diferencias entre tecnologías híbridas, híbridas enchufables y eléctricas.

Además, podrás solicitar pruebas de conducción y recibir una atención completamente personalizada para encontrar el Kia que mejor encaje con sus necesidades.

Mapa de la ubicación.

Del 12 al 15 de mayo, Kia Marcos Automoción abre sus puertas en toda la provincia de Alicante con condiciones únicas, stock limitado y promociones exclusivas para quienes buscan estrenar vehículo con confianza, cercanía y el mejor servicio.