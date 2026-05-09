Una gama muy completa

La llegada a España de la electrificación al mercado de los turismos, incluidos los SUV, no se ha parado ahí, sino que también ha llegado a otros segmentos, como el de los vehículos industriales y de ocio que está atravesando una transformación sin precedentes.

Volkswagen Vehículos Comerciales acaba de presentar la gama electrificada más completa del mercado, una oferta que combina una decena de vehículos híbridos enchufables (PHEV) y 100% eléctricos (BEV), orientados tanto al uso profesional como al uso familiar o de ocio.

En el primer trimestre Volkswagen ha triplicado las ventas de comerciales electrificados con 1.080 unidades. La clave de este éxito radica en la ofensiva de producto que combina una decena de modelos entre híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos puros (BEV), diseñados para cubrir tanto las necesidades del profesional de ‘última milla’ como las de las familias y amantes del turismo de libertad.

Híbridos enchufables. La punta de lanza de esta transición es la tecnología Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV), una alternativa en la que Volkswagen ha sido pionera dentro del segmento comercial y en donde detecta un potencial de crecimiento masivo.

El modelo que inauguró el camino fue el Caddy eHybrid, disponible tanto en versión de pasajeros como en versión Cargo. Este vehículo combina un sistema de 150 CV con una batería de 19,7 kWh, permitiendo una autonomía eléctrica de hasta 119 kilómetros en ciclo combinado y alcanzando los 147 kilómetros en entornos puramente urbanos.

Siguiendo esta estela de versatilidad, el icónico Multivan eHybrid se sitúa como el referente del transporte de lujo y familiar. Con una potencia combinada de 245 CV, permite recorrer hasta 120 kilómetros en modo eléctrico en ciudad, manteniendo la esencia del histórico “Bulli” pero con un confort y una digitalización de última generación. Esta misma tecnología se traslada al mundo del “Camper” con la California eHybrid, que traslada la electrificación a la libertad de viajar sin renunciar a las prestaciones, ofreciendo 88 kilómetros de autonomía eléctrica combinada y facilitando escapadas sostenibles.

Volkswagen Vehículos Comerciales electrificados. / Información

Eléctricos 100%. En el terreno de la movilidad 100% eléctrica, Battery Electric Vehicle (BEV), Volkswagen ha sabido capitalizar la nostalgia y la eficiencia con el ID. Buzz y su variante profesional, el ID. Buzz Cargo. Ofrece autonomías de hasta 469 kilómetros en ciclo combinado, llegando a los 626 kilómetros en ciudad. Con baterías que alcanzan los 86 kWh y potencias de hasta 340 CV en su versión deportiva GTX, el ID. Buzz demuestra que un vehículo eléctrico puede ser emocional.

Para completar el círculo de la logística profesional sin emisiones que ofrece Volkswagen, el e-Transporter y el e-Caravelle se presentan como las herramientas definitivas para el servicio.

El e-Transporter, con una batería de 70 kWh, ofrece hasta 522 kilómetros de autonomía urbana, lo que lo convierte en el aliado ideal para la logística de última milla. Su capacidad de carga rápida en corriente continua de hasta 125 kW permite recuperar gran parte de la energía en tiempos mínimos, optimizando los periodos de trabajo.

Además, Volkswagen Vehículos Comerciales prevé ampliar su gama este año con la llegada de nuevas versiones híbridas enchufables de Transporter y Caravelle.

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La marca ha dicho que su estrategia pasa por ofrecer soluciones adaptadas a diferentes necesidades, con especial foco en el reparto urbano y la logística de última milla sin emisiones, y destaca que la combinación de autonomías, capacidades de carga y variedad de configuraciones permite cubrir prácticamente todos los segmentos del mercado, tanto en el ámbito profesional como en el de ocio.