Ligier lanza el nuevo Myli eléctrico desde sólo 10.490 euros

Ligier Group acaba de dar un paso decisivo para impulsar con fuerza la democratización de la electromovilidad con el lanzamiento de una nueva actualización de su modelo Myli, justamente el microcoche con el que inauguró su ofensiva cero emisiones en el verano de 2023. La nueva gama, fabricada en la planta de Abrest (Francia), se comercializa, con homologación de cuadriciclo ligero (L6e), con un precio de partida de 11.990 euros, que, si se aplican las condiciones del Plan Auto+ del Gobierno de España, se queda en 10.490 euros. Las primeras unidades llegarán a los concesionarios españoles después de verano, una vez se abran los pedidos próximamente.

Este importe de arranque no solo es 2.900 euros más bajo que el de la anterior generación, sino que también es inferior al de la variante diésel del nuevo vehículo. Concretamente, 2.500 euros menos que los 12.990 euros de los que parte la familia del Myli con esta motorización de combustión.

El nuevo Myli eléctrico de acceso a la gama, con acabado LAB, equipa una batería de ión-litio de 6 kWh de producción europea. Con esta batería, y montando un motor síncrono de 5,6 kW y un par motor de 10,4 Nm, ofrece una autonomía de hasta cerca de 80 km.

Está disponible con motor diésel de 499,8 cc y 27 Nm de par, que tiene un consumo de apenas 3 litros a los 100 km.

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La gama del Myli se completa con el acabado MAX, comercializado tanto en diésel como con otra cero emisiones, que puede contar, además de con la batería de 6 kWh, con una de 11,04 kWh, las primeras unidades llegarán en junio, que amplía la autonomía hasta los 159 km en el caso del L6e. Con este acumulador, el modelo está también disponible con homologación de cuadriciclo pesado (L7e), siendo capaz de recorrer hasta 164 km.