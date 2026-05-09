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Prueba | Hyundai Staria Híbrido

Un referente en este segmento

Es la polivalencia personificada, sirve para una mudanza, para familias numerosas, y para escaparse un fin de semana

El Hyundai Staria es también híbrido, por lo tanto, además de versátil, es más económico en conducción.

El Hyundai Staria es también híbrido, por lo tanto, además de versátil, es más económico en conducción.

Jorge Domenech

Jorge Domenech

El Hyundai Staria es el único monovolumen de la marca surcoreana. Tiene un diseño sencillo y moderno y un gran equipamiento tecnológico tanto en el aspecto de la conducción como en el de las comodidades de las que pueden disfrutar los pasajeros.

El Staria es la polivalencia personificada: sirve para hacer una mudanza con un maletero de más de 1.000 litros y una gran boca carga; para las familias numerosas, ya que puede ser de entre siete y nueve asientos; para escaparse un fin de semana debido a su gran habitabilidad interior o, incluso, para utilizar como vehículo adaptado a personas con movilidad reducida.

El Hyundai Staria es también híbrido. Por lo tanto, además de versátil, es más económico en conducción.

Hyundai Staria Híbrido.

Hyundai Staria Híbrido. / Información

El nuevo sistema híbrido del Hyundai Staria combina un motor de gasolina y uno eléctrico para entregar 225 CV de potencia con un consumo combinado homologado de 7,6 litros a los 100 kilómetros, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que este coche mide 5,25 metros de largo, casi dos de ancho y 1,90 metros de alto, dando espacio para viajar hasta nueve personas.

El propulsor está formado con un motor T-GDi de 1,6 litros, que incorpora la tecnología de duración variable continua de las válvulas exclusiva de Hyundai; uno eléctrico de 54 kW y una batería de polímero de iones de litio de 1,49 kWh que almacena la electricidad generada por el sistema de frenado regenerativo.

Hyundai Staria Híbrido.

Hyundai Staria Híbrido. / Información

Además, cuenta con distintas configuraciones interiores, como seis plazas más una silla de ruedas u ocho plazas, gracias a la instalación opcional de dos asientos giratorios en la tercera fila y la butaca de copiloto doble.

En el aspecto tecnológico, el Staria cuenta con un panel de instrumentos digital, pantalla táctil de 10,25 pulgadas, carga inalámbrica para smartphones, puertos USB-C delanteros y traseros, y cámaras y altavoces mantienen conectados los asientos delanteros con los traseros. Además, cuenta con funciones inteligentes como el asistente para evitar colisiones frontales (FCA) y el asistente para evitar colisiones en ángulo muerto (BCA), que mantienen a todos los ocupantes más seguros.

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El Hyundai Staria Híbrido está disponible desde 49.690 euros.

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