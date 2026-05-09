Un referente en este segmento

El Hyundai Staria es el único monovolumen de la marca surcoreana. Tiene un diseño sencillo y moderno y un gran equipamiento tecnológico tanto en el aspecto de la conducción como en el de las comodidades de las que pueden disfrutar los pasajeros.

El Staria es la polivalencia personificada: sirve para hacer una mudanza con un maletero de más de 1.000 litros y una gran boca carga; para las familias numerosas, ya que puede ser de entre siete y nueve asientos; para escaparse un fin de semana debido a su gran habitabilidad interior o, incluso, para utilizar como vehículo adaptado a personas con movilidad reducida.

El Hyundai Staria es también híbrido. Por lo tanto, además de versátil, es más económico en conducción.

Hyundai Staria Híbrido. / Información

El nuevo sistema híbrido del Hyundai Staria combina un motor de gasolina y uno eléctrico para entregar 225 CV de potencia con un consumo combinado homologado de 7,6 litros a los 100 kilómetros, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que este coche mide 5,25 metros de largo, casi dos de ancho y 1,90 metros de alto, dando espacio para viajar hasta nueve personas.

El propulsor está formado con un motor T-GDi de 1,6 litros, que incorpora la tecnología de duración variable continua de las válvulas exclusiva de Hyundai; uno eléctrico de 54 kW y una batería de polímero de iones de litio de 1,49 kWh que almacena la electricidad generada por el sistema de frenado regenerativo.

Hyundai Staria Híbrido. / Información

Además, cuenta con distintas configuraciones interiores, como seis plazas más una silla de ruedas u ocho plazas, gracias a la instalación opcional de dos asientos giratorios en la tercera fila y la butaca de copiloto doble.

En el aspecto tecnológico, el Staria cuenta con un panel de instrumentos digital, pantalla táctil de 10,25 pulgadas, carga inalámbrica para smartphones, puertos USB-C delanteros y traseros, y cámaras y altavoces mantienen conectados los asientos delanteros con los traseros. Además, cuenta con funciones inteligentes como el asistente para evitar colisiones frontales (FCA) y el asistente para evitar colisiones en ángulo muerto (BCA), que mantienen a todos los ocupantes más seguros.

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El Hyundai Staria Híbrido está disponible desde 49.690 euros.