El Cupra para ciudad y...

El Cupra Raval 2026 es un automóvil 100% eléctrico del segmento B, diseñado y fabricado en Martorell (Barcelona), con una longitud de 4,04 metros y un enfoque deportivo. La producción ha comenzado este mes de mayo, las primeras entregas se realizarán este verano, y destaca por su autonomía de hasta 444 km en ciudad en la versión Dynamic con una potencia de 210 CV y batería de 52 kWh, y versiones VZ con una potencia de 226 CV.

Está disponible con cinco versiones Raval, Raval Plus, Dynamic, Dynamic Plus, y VZ. Las versiones básicas Raval y Raval Plus montan una batería LFP (Litio Ferro Fosfato) de 37 kWh con motores de 116 y 135 CV y una autonomía alrededor de 300 kilómetros, pensadas para un uso urbano. Por encima se sitúan las versiones Dynamic y VZ, con una batería NMC Níquel Manganeso Cobalto) de 52 kWh y motores de 210 y 226 CV respectivamente, que ofrecen hasta 450 km de autonomía en el Dynamic y 400 km en el VZ.

Diseño. Exteriormente tiene, como buen Cupra, un aspecto agresivo desde el frontal hasta el logo iluminado en el capó y los faros Matrix LED, que además adaptan su intensidad según las condiciones de conducción. La trasera incorpora luces traseras 3D, y un difusor prominente.

El interior no defrauda y da protagonismo al conductor, ofreciendo un carácter deportivo sin renunciar al confort. La pantalla central de 12,9 pulgadas con sistema operativo Android se complementa con un cuadro digital de 10,25 pulgadas que permite múltiples configuraciones y vistas, integrando de manera intuitiva climatización, infoentretenimiento y navegación.

La iluminación ambiental, que incluye proyecciones dinámicas en los paneles de las puertas, interacciona con el conductor y las funciones del coche. Cuenta con un maletero de 441 litros, una capacidad notable para su segmento, a pesar de no disponer de maletero delantero.

Cupra Raval. / Información

El Cupra Raval se comercializa inicialmente en tres versiones: Dynamic y Dynamic Plus, asociadas a la variante Endurance de 211 CV, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos. Por su parte, la edición Extreme, vinculada a la versión más prestacional VZ, con 166 kW (226 CV) de potencia, ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos. Ambas versiones presentan una batería NMC de 52 kWh.

Para final de año, el Cupra Raval se ofrecerá en sus versiones de acceso de 116 CV y Raval Plus con 135 CV de potencia, ambos con la batería LFP de 37 kWh. La primera de ellas estará disponible desde 26.000 euros, antes de restar los descuentos de la marca y las ayudas del Plan Auto+.

Al volante, se descubre un claro enfoque hacia el conductor y una posición deportiva reforzada por los asientos de estilo deportivo. Hemos de decir que todos los modelos de prueba eran de la versión VZ, antes de final de año probaremos las versiones básicas. En el apartado dinámico, el Raval mantiene el ADN deportivo de Cupra con un comportamiento ágil, gracias a un chasis rebajado, vías más anchas y sistemas como el diferencial electrónico e-LSD o la suspensión adaptativa DCC Sport. Es pequeño, es urbano, pero es un Cupra auténtico.

El Cupra Raval llega en su versión de lanzamiento Dynamic con una potencia de 210 CV y una autonomía de hasta 444 kilómetros, con un precio de partida de 24.200 euros, incluyendo descuentos de la marca y ayudas del Plan Auto+, así como una garantía de cinco años.

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La gama comienza desde 26.000 para el modelo básico, mientras que la versión VZ Extreme supera los 43.275 euros.