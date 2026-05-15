Para una movilidad elegante

El Volvo XC60 es un SUV híbrido enchufable es el ‘superventas’ de la marca sueca. No sólo ha superado al mítico Volvo 240 (el coche más vendido hasta el momento), sino que continúa aumentando su demanda en todo el mundo (es fabricado tanto en Europa como en China), valorándose como uno de los mejores y más seguros vehículos familiares del mercado ‘premium’. Recientemente ha recibido una ligera actualización estética y tecnológica.

Manteniendo la mayor parte del bastidor y mecánica inalterados la carrocería ha sido actualizada. Realmente no había que modificar mucho porque es el modelo más demandado de la gama. Aunque sí se han mejorado sistemas electrónicos, de seguridad y de confort que mejoran la vida de sus ocupantes.

El habitáculo ha recibido una nueva pantalla digital vertical, mejor reposicionada entre los aireadores. No sólo cuenta con Google integrado compatible con Android Auto y Apple CarPlay, sino que además es más nítida y de respuesta más rápida. Aglutina la mayoría de las funciones, y hay algunos botones físicos. El interior es luminoso, silencioso, cómodo y elegante. Todo ello con un sistema de audio de alta fidelidad.

Un elemento que incorporó la última actualización fue que Volvo puede actualizar vía OTA (Over-the-Air) los modelos fabricados desde 2020. Así que, si ya tiene un XC60, puede que sin hacer nada lo sienta más moderno, y sin pasar por el concesionario.

El Volvo XC60 PHEV lleva una pantalla táctil algo más grande que se ve y se usa mejor que la anterior. / Información

Al volante. Conducir el XC60 es un placer por su suavidad, su aislamiento y su aplomo. No se equivocan quienes lo juzgan como el familiar ideal. No sólo hay espacio y confort en su interior, también seguridad y robustez, gracias a su cabina indeformable en caso de accidente y sus estructuras deformables. Una vez que nos subimos a su interior, vemos la calidad de los acabados y de los materiales que se emplean.

En carretera, el Volvo XC60 se comporta de una manera firme, seguro a la hora de tomar las curvas y con un cambio alegre y que ayuda a la conducción. Nuestra unidad de pruebas era la versión T6 con un propulsor híbrido enchufable. Tiene una autonomía en modo 100 % eléctrico que puede rozar los 80 kilómetros, dependiendo de la forma de conducir de cada uno, suficiente para el día a día en ciudad, con una carga rápida que permite disfrutar de su parte más ecológica. Si necesitamos el vehículo para un viaje largo, ponemos el modo híbrido, y el motor térmico nos permite disfrutar de la conducción combinando la potencia de los dos motores cuando fuera necesario.

El XC60 es el todoterreno ideal para las familias, ya que combina a la perfección prestaciones de seguridad de vanguardia, diseño escandinavo y la practicidad que brinda un SUV en un paquete que inspira confianza. Se ha ganado por derecho propio su posición como piedra angular de la orgullosa tradición de Volvo Cars de fabricar vehículos en los que las familias confían.

Volvo XC60. / Información

El Volvo XC60 desempeña un papel clave en la estrategia de electrificación de Volvo Cars, ya que ofrece una conducción puramente eléctrica con la tranquilidad que aporta el tener un motor de combustión para aquellos que no están del todo preparados para cambiar a un vehículo totalmente eléctrico. Los datos de Volvo Cars indican que alrededor de la mitad de la distancia recorrida por los últimos vehículos híbridos enchufables de Volvo se conduce únicamente con energía eléctrica.

El Volvo XC60 PHEV es un SUV compacto de lujo que combina su diseño escandinavo, su avanzada tecnología de seguridad y sus características premium.

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Precio. Naturalmente, el precio está a su altura. La gama del XC60 PHEV está disponible desde 66.450 euros. Además existen multitud de piezas y equipos opcionales para personalizar el coche a gusto de cada familia.