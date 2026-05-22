Deportivo y tecnológico

Cada vez son más los fabricantes que tienen más automóviles todocamino, también llamados SUV, pero el año pasado Hyundai decidió lanzar una nueva edición del Ioniq 6, una berlina 100% eléctrica que impresiona nada más verlo. Un concepto, el de las berlinas, que permite recuperar la confianza en un segmento que ha perdido presencia en favor de los SUV.

Con respecto a la generación anterior, cambian los paragolpes delanteros y traseros, el frontal está más acentuado, con entradas de aire que ayudan a la refrigeración y a la aerodinámica, e incorpora la última tecnología Matrix LED.

Nosotros hemos probado la versión N Line, que aumenta la deportividad de un modelo ya de por sí deportivo, y que cuenta con un diseño especial que realza sus líneas como unos paragolpes exclusivos, detalles laterales y un spoiler específico para una línea más dinámica y expresiva.

En la trasera de la versión N Line destaca el alerón específico, junto con un rediseño del parachoques, que está inspirado en los vehículos de alto rendimiento.

El Hyundai Ioniq 6 N Line es un vehículo grande, pues mide 4.93 de largo y 4.93 en el caso del N Line. La anchura y altura es de 1.88 y 1.49, y la batalla es de 2.95. Unas dimensiones que permiten imaginar la amplitud que debe tener su interior. El maletero tiene 401 litros, a los que hay que sumar los 45 litros del maletero delantero.

Hyundai Ioniq 6 N Line / .

Interior. Es un vehículo centrado en el conductor, aunque no es menos cierto que antes de ponernos a conducir debemos hacer un buen curso con todas la opciones con las que cuenta. El volante tiene tres radios, y tras él se encuentran las levas de regeneración de frenada y, en el lado derecho, la palanca de cambios que funciona solamente con girarla.

En el N Line, los asientos deportivos son exclusivos N (tela, cuero más alcántara con el logo de N), el volante N, detalles y costuras en rojo y pedales y reposapiés metálicos.

El ambiente interior mantiene el estilo minimalista, limpio y centrado en la comodidad, pero con un plus de refinamiento. Los controles físicos conviven con pantallas, aunque sin renunciar por completo a los mandos tradicionales, lo que puede agradar a quienes no desean depender exclusivamente de interfaces táctiles.

Nuestro Ioniq 6 N Line tenía una batería de 84 kWh, ofreciendo una autonomía de hasta 680 kilómetros. Tiene una tecnología de 800 voltios para una carga ultrarrápida. Nos permite cargar del 10 al 80% en dieciocho minutos con un cargador de 350 kW. Esto nos permite cargar 100 kilómetros en tan sólo cinco minutos y, sin nos vamos a los quince, conseguiremos 315 kilómetros.

Hyundai Ioniq 6 N Line / .

Al volante. En carretera sorprende lo fácil que es conducirlo a pesar de sus dimensiones. Los sensores nos ayudan a ajustarlo al máximo en zonas estrechas en ciudad, sin que suframos demasiado. Es evidente que con un vehículo eléctrico de estas características, la sensación de potencia y eficiencia es máxima.

Es evidente que cuando en un vehículo eléctrico vamos rápido, el consumo se eleva de forma exponencial, ya sea térmico o eléctrico. Durante la prueba, en autopista y como en los demás modelos que probamos, utilizamos el control de crucero a 120 km/h. Y en este Ioniq 6 N Line, los consumos que logramos a una velocidad de 120 km/h sobrepasamos por muy poco los 13 kWh, lo que es un gran resultado. La orografía del terreno tiene mucho que ver en el consumo.

Durante nuestra prueba comprobamos el nivel de rendimiento y dinamismo del Ioniq 6, el cual se mueve con suavidad y soltura, y que se está al volante de un coche eléctrico y que su peso es mayor debido a las baterías

Noticias relacionadas

Precio. El precio del Hyundai Ioniq 6 N Line parten desde 40.915 euros con los descuentos disponibles.