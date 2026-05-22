El Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI de 150 CV destaca por ofrecer un equilibrio perfecto entre agilidad, altas prestaciones y consumos muy bajos. Es un turismo del segmento B rápido y divertido de conducir sin llegar a ser radical.

El Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI de 150 CV es la versión más prestacional y deportiva del utilitario checo, equipando un motor 1.5 turbo de cuatro cilindros y cambio automático DSG de 7 velocidades, que aporta un cambio de marcha suave y rápido, lo que facilita el confort de conducción. Alcanza una velocidad máxima de 222 km/h.

Ofrece un equilibrio entre potencia y consumo, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos.

Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI de 150 CV / .

Con una longitud de 4.108 mm, supera los cuatro metros, la distancia entre ejes aumenta 94 mm hasta los 2.564 mm; y tiene 1.780 mm de ancho.

Estas cotas exteriores habilitan un interior amplio y confortable, donde es todavía más evidente el nivel de calidad que ofrece un aspecto general más sofisticado.

El Fabia Monte Carlo se puede equipar con todos los elementos de seguridad, asistencia y confort, así como con los sistemas de infoentretenimiento disponibles.

El Monte Carlo viene con un cuadro de instrumentos digital: una pantalla digital personalizable de 10,25 pulgadas y el Virtual Cockpit de serie con Android Auto o Apple CarPlay.

El interior se caracteriza por los toques de color rojo y los detalles con efecto carbono en los reposabrazos y en el salpicadero. También un volante deportivo multifunción con tres radios y pedales con recubrimiento de acero inoxidable.

Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI de 150 CV / .

El maletero es la referencia de su segmento con 380 litros, 50 más que su predecesor, y abatiendo los asientos traseros se alcanzan los 1.190 litros.

El motor, el cambio, el chasis, y la suspensión permite un comportamiento más deportivo y la dirección, rápida y precisa, consiguen un comportamiento muy bueno en curva con el que poder divertirse.

En un uso normal, con el cambio DSG ofrece comodidad y suavidad e incluso bajos consumos con el modo ECO. Por supuesto, el modo Sport está ahí para cuando se quiere un carácter más ‘alegre’.

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El precio del Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 CV DSG parte desde 29.389 euros.