Mercedes-Benz presenta en Alicante y Elche sus nuevos GLC y GLB: el lujo SUV entra en una nueva era eléctrica

Mercedes-Benz ha vuelto a convertir la presentación de un automóvil en una experiencia. Los concesionarios Mercedes-Benz Hijos de Manuel Crespo, en Alicante, y Mercedes-Benz Vegar, en Elche, han dado la bienvenida a dos de los grandes protagonistas de la nueva generación de SUV de la marca alemana: el nuevo Mercedes-Benz GLC eléctrico y el nuevo Mercedes-Benz GLB, dos modelos que resumen hacia dónde avanza la movilidad premium: más eléctrica, más tecnológica, más eficiente y, al mismo tiempo, fiel al confort y a la elegancia que siempre han definido a la estrella.

Alicante acoge la presentación de los nuevos GLC y GLB de Mercedes-Benz de la mano de Hijos de Manuel Crespo / Rafa Arjones

En Alicante, la puesta de largo tuvo lugar en un escenario especialmente cuidado: Punta Piedra. El enclave costero creó una atmósfera distendida en la que los asistentes pudieron conocer los vehículos de cerca, descubrir sus detalles y comprobar cómo Mercedes-Benz está trasladando su lenguaje de lujo al nuevo tiempo de la electrificación.

En Elche, Mercedes-Benz Vegar hizo lo propio con un evento en el Hotel Huerto del Cura, con una dinámica similar: recepción de invitados, presentación de los modelos, cóctel, networking y un cierre pensado para que los asistentes pudieran descubrir los coches con tiempo y en detalle.

El resultado fue un encuentro muy alineado con el universo Mercedes-Benz.

Raúl Hueso, district manager en Mercedes-Benz España para la Zona Levante; Andrea Torrecillas, directora general de Mercedes-Benz Hijos de M. Crespo; y Jesús Bonache, gerente de Mercedes-Benz Hijos de M. Crespo. / Rafa Arjones

Nuevo Mercedes-Benz GLC eléctrico: el SUV premium se reinventa

El nuevo Mercedes-Benz GLC con tecnología EQ representa una de las grandes novedades de la ofensiva eléctrica de la marca. Mercedes-Benz lo presenta como un GLC auténtico, pero ahora completamente eléctrico. Es decir, mantiene la versatilidad, el confort y la presencia del modelo original, pero incorpora una base técnica pensada para la nueva movilidad.

El GLC 400 4MATIC con tecnología EQ desarrolla 489 CV y ofrece un par motor de 800 Nm, asociado al sistema de tracción integral 4MATIC. Sus cifras sitúan al modelo entre los SUV eléctricos premium más avanzados del momento: acelera de 0 a 100 km/h en 4,3 segundos, alcanza una velocidad máxima de 210 km/h y homologa una autonomía eléctrica de más de 666 kilómetros WLTP.

El nuevo Mercedes-Benz GLC con tecnología EQ representa una de las grandes novedades de la ofensiva eléctrica de la marca. / INFORMACIÓN

Una de sus claves está en la arquitectura de 800 voltios, que permite una carga ultrarrápida. La batería de 94 kWh puede pasar del 10% al 80% en aproximadamente 22 minutos, y recuperar hasta 305 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos. Son datos especialmente relevantes para quienes buscan un eléctrico capaz de responder tanto en el uso diario como en viajes largos.

En diseño, el nuevo GLC eléctrico introduce una imagen más futurista y sofisticada. El frontal destaca por su parrilla iluminada y por la estrella Mercedes retroiluminada, convertida en uno de los grandes elementos visuales del vehículo. La silueta adopta líneas más aerodinámicas, con una estética fluida que refuerza la eficiencia y la presencia del modelo.

Mercedes-Benz Vegar presentó la nueva generación de SUV en el Hotel Huerto del Cura / INFORMACIÓN

El interior también da un salto importante. La última generación del sistema MBUX convierte el habitáculo en un entorno completamente digitalizado, con mayor conectividad, personalización y facilidad de uso. La posibilidad de incorporar la MBUX Hyperscreen, una gran superficie digital que integra varias pantallas bajo un único cristal, refuerza esa sensación de estar ante un SUV pensado para una nueva etapa. A ello se suma el techo panorámico, que aumenta la luminosidad y la percepción de amplitud interior.

Nuevo Mercedes-Benz GLB: espacio familiar con tecnología electrificada

El nuevo Mercedes-Benz GLB mantiene una personalidad muy reconocible dentro de la gama. Es un SUV compacto, robusto y funcional, pensado para quienes necesitan espacio, versatilidad y comodidad en el día a día. Su evolución llega ahora marcada por la electrificación, con versiones híbridas y eléctricas que amplían las posibilidades de uso.

El nuevo Mercedes-Benz GLB mantiene una personalidad muy reconocible dentro de la gama. / INFORMACIÓN

En la gama híbrida, las versiones GLB 200 Hybrid y GLB 200 4MATIC Hybrid desarrollan 163 CV, apoyados por un sistema eléctrico adicional de 30 CV. Por su parte, el GLB 220 4MATIC Hybrid alcanza los 190 CV, también con apoyo eléctrico. Todas estas versiones utilizan un sistema híbrido completo asociado a un motor de 1.5 litros, con consumos combinados entre 5,8 y 6,1 l/100 km.

La versión eléctrica del GLB da un paso más. El GLB 250+ con tecnología EQ alcanza 272 CV y una autonomía de hasta 631 kilómetros WLTP, mientras que el GLB 350 4MATIC con tecnología EQ llega a 354 CV, incorpora tracción integral y ofrece una autonomía de hasta 614 kilómetros. Ambos modelos cuentan con batería de 85 kWh y carga rápida DC de hasta 320 kW, lo que permite pasar del 10% al 80% en unos 22 minutos.

El GLB conserva además uno de sus grandes argumentos: la posibilidad de contar con hasta siete plazas, algo especialmente atractivo para familias o para quienes buscan un SUV polivalente sin renunciar al confort premium. Su diseño exterior mantiene líneas verticales, aspecto aventurero y una nueva firma lumínica LED que refuerza su identidad tecnológica.

En el interior, el nuevo entorno digital MBUX y el ecosistema MB.OS aportan una experiencia más intuitiva, conectada y personalizada. La amplitud, la modularidad y el techo panorámico completan una propuesta orientada a quienes quieren un coche práctico, pero también sofisticado.

Disponibles para conocer y probar en Alicante y Elche

Los nuevos Mercedes-Benz GLC eléctrico y Mercedes-Benz GLB ya están disponibles en los concesionarios Mercedes-Benz Hijos de Manuel Crespo, en Alicante, y Mercedes-Benz Vegar, en Elche.

Ubicación de Mercedes-Benz Hijos de Manuel Crespo en Google Maps.

Mapa de la ubicación de Mercedes-Benz Vegar en Elche.

Por tanto, puedes acudir para conocer los modelos en detalle, resolver dudas y solicitar una prueba de conducción.