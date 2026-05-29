Con un legado de 24 años

Los vehículos tipo pick up son básicamente para el trabajo en el campo, y se caracterizan, en su gran mayoría, por tener como principal particularidad que la parte destinada a la mercancía, se encuentra separada de la cabina y normalmente a cielo abierto.

El KGM Musso es un pick up robusto que combina a la perfección el trabajo duro y el confort. Destaca por su potente motor diésel de 202 CV con tracción 4x4 y reductora, y su gran caja de carga que supera los 1.000 litros. KGM reclama su liderazgo con el lanzamiento de este nuevo Musso, un modelo que hereda un legado de 24 años en el segmento y lo eleva a un nivel de sofisticación y robustez inédito.

Exteriormente, el nuevo Musso impacta por su imponente y renovada estética todoterreno. El frontal adopta una personalidad imponente gracias a una firma lumínica central, flanqueada por faros esculpidos y una parrilla de formas cuadradas que ensancha visualmente el vehículo. En la vista lateral, los pasos de rueda añaden un guiño de diseño. La trasera, rematada por grupos ópticos led y un portón con las letras de la marca bien visibles, transmite una sensación de vehículo de alta gama.

El confort se asemeja al de un SUV premium. / .

Para adaptarse a las diferentes necesidades profesionales y de ocio, el fabricante coreano ofrece dos variantes de carrocería: la versión de caja corta y la versión de caja larga. La primera cuenta con un volumen útil de carga de 1.011 litros y hasta 865 kg de capacidad, idónea para la conducción diaria y escapadas. Por su parte, la variante de caja larga estira sus dimensiones para ofrecer unos espectaculares 1.262 litros de volumen y soportar una carga máxima de hasta 1.085 kg, una cifra de primer orden en su categoría.

Motor diésel. Bajo el capó, la firma confía en un bloque diésel de 2,2 litros que desarrolla una potencia de 202 CV. Este motor se puede asociar tanto a una transmisión manual como a una automática, ambas de seis velocidades, variando el par máximo disponible entre los 400 y los 441 Nm respectivamente.

El interior supone una revolución digital. El habitáculo destaca por sus dos pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas, que conviven con un sistema de climatización bizona de mandos giratorios muy intuitivo. El confort se asemeja al de un SUV premium gracias al acolchado de ante en el salpicadero, la conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, y un arsenal de seguridad activa con ayudas a la conducción como el frenado automático de emergencia o el asistente de mantenimiento de carril.

Ofrece dos variantes, la versión de caja corta y la versión de caja larga. / .

Al volante. En el apartado dinámico y off road, el Musso saca a relucir su ADN puramente todoterreno. Equipa de serie un sistema de tracción a las cuatro ruedas con reductora, complementado por un diferencial de bloqueo trasero capaz de multiplicar la fuerza de ascenso y el remolque en superficies críticas como barro o nieve. Sus cotas todoterreno también han mejorado notablemente para afrontar obstáculos complicados: la versión de caja corta homologa un ángulo de entrada de 30,9° y un ángulo de salida de 27,8°. Por su parte, el modelo de caja larga firma unos ángulos de 30,6° y 24,5° respectivamente. Además, la distancia libre al suelo se sitúa entre los 245 mm y los 248 mm según la configuración escogida. A todo esto se suma una excelente capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas apoyada por un sistema de control de balanceo del remolque.

Como no podía ser de otra manera, la prueba de fuego del nuevo Musso se desarrolló en un exigente terreno off road en donde la respuesta del vehículo, en las más duras condiciones, fue excelente. Eso sí, si queremos sacarle las mejores condiciones en condiciones extremas, mejor hacerlo con una caja de cambios automática.

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En cuanto al precio, con la carrocería corta está a la venta desde 36 653 euros.