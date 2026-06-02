Conducir sin seguro: el descuido que puede costarte más de 3.000 euros

Hay decisiones que parecen pequeñas hasta que dejan de serlo. Retrasar la renovación del seguro del coche, dejar el recibo pendiente unos días o pensar que no pasa nada porque el vehículo apenas se utiliza puede convertirse en un problema serio. En España, todo vehículo a motor debe contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil. No es una recomendación ni una formalidad: es una obligación legal.

Circular sin seguro no está considerado un delito penal por sí mismo, pero sí una infracción administrativa con consecuencias importantes. La primera, la multa. La sanción puede oscilar entre los 601 y los 3.005 euros, según las circunstancias: el tipo de vehículo, si estaba circulando o no, el tiempo que llevaba sin asegurar, la gravedad del perjuicio causado o la existencia de reincidencia.

La segunda consecuencia puede llegar de forma inmediata si el conductor es interceptado por la Guardia Civil o la Policía. Los agentes pueden comprobar en cuestión de segundos, a través de la matrícula, si un vehículo dispone de seguro en vigor. Ya no es imprescindible llevar la póliza en papel, porque la consulta telemática permite verificarlo al momento. Aun así, conservar una copia en la guantera o en el móvil sigue siendo una medida prudente para evitar malentendidos ante cualquier incidencia técnica.

Muchos propietarios piensan que, si el coche está parado en un garaje o estacionado en la calle, no necesitan mantener el seguro. / INFORMACIÓN

¿Qué pasa si el coche está parado?

Una de las dudas más habituales es qué sucede con los vehículos que no se utilizan. Muchos propietarios piensan que, si el coche está parado en un garaje o estacionado en la calle, no necesitan mantener el seguro. Sin embargo, la obligación sigue existiendo mientras el vehículo no haya sido dado de baja oficialmente en Tráfico.

La diferencia está en el riesgo. Un coche aparcado en un garaje privado tiene menos exposición que uno estacionado en la vía pública, pero eso no elimina la obligación legal. Un vehículo puede provocar daños incluso sin circular: un incendio, un desplazamiento accidental, una fuga de líquidos o cualquier incidente que afecte a terceros. Por eso, la única forma de dejar de pagar el seguro sin incumplir la normativa es tramitar la baja del vehículo.

En la práctica, además, las nuevas tecnologías han reducido mucho el margen para que un coche sin seguro pase desapercibido. Las autoridades pueden detectar la situación mediante los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados, lo que permite comprobar si la matrícula figura o no como asegurada.

Multas, inmovilización y gastos añadidos

La sanción económica es solo una parte del problema. Además de la multa, los agentes pueden inmovilizar el vehículo hasta que se acredite que dispone de seguro obligatorio. Esa inmovilización puede implicar también gastos derivados del depósito o del traslado, que habitualmente corren a cargo del propietario.

Por eso, un simple descuido administrativo puede acabar teniendo un coste muy superior al precio de la póliza. Revisar la fecha de renovación, comprobar que el recibo se ha cargado correctamente o hablar con la aseguradora ante cualquier incidencia son gestos sencillos que pueden evitar problemas mayores.

La multa es importante, pero el mayor riesgo de conducir sin seguro aparece cuando se produce un accidente. / INFORMACIÓN

El verdadero riesgo llega con un accidente

La multa es importante, pero el mayor riesgo de conducir sin seguro aparece cuando se produce un accidente. En ese momento, el problema deja de ser solo administrativo y puede convertirse en una carga económica de grandes dimensiones.

Si un vehículo sin seguro causa daños materiales o lesiones a otras personas, entra en juego el Consorcio de Compensación de Seguros, que puede hacerse cargo de indemnizar a los perjudicados dentro de los supuestos previstos. Pero eso no significa que el conductor o el propietario del vehículo queden libres de responsabilidad. Después, el Consorcio puede reclamar las cantidades abonadas al responsable del siniestro.

Ahí es donde conducir sin seguro puede salir realmente caro. A la sanción económica y a la posible inmovilización del vehículo se pueden sumar los costes de reparación, indemnizaciones por lesiones, gastos médicos, daños materiales y, en los casos más graves, responsabilidades derivadas de un procedimiento judicial.

Una protección básica para evitar grandes problemas

El seguro obligatorio no solo protege al propietario del vehículo. También garantiza que, si se produce un accidente, las víctimas puedan recibir una indemnización. Esa es la razón por la que la normativa es estricta y por la que no basta con pensar que “solo será por unos días” o que “el coche no se mueve”.

Desde Unión Alcoyana recuerdan la importancia de revisar la vigencia de la póliza, comprobar que los pagos están al día y no dejar la renovación para el último momento. Un descuido puede terminar en una multa, en la retirada temporal del vehículo y, en el peor de los casos, en una deuda muy superior al coste de cualquier seguro.

Conducir con el seguro en regla no es solo cumplir la ley. Es viajar con la tranquilidad de saber que, si ocurre un imprevisto, existe una cobertura detrás. Porque en la carretera, incluso cuando uno cree tenerlo todo controlado, el verdadero riesgo suele aparecer justo cuando menos se espera.