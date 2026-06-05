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Ford Pro Movilsa

Una gama preparada para cualquier desafío

Este concesionario cuenta con 46 años de experiencia, acompañando a profesionales y empresas en cada kilómetro

Ford Pro Movilsa

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NeoMotor

Ford tienes una de las gamas de vehículos comerciales más completas del mercado. Desde vehículos compactos para el reparto urbano hasta furgonetas de gran capacidad y pick-ups de alto rendimiento. Además, gran parte de la gama está disponible con motorizaciones de combustión, híbridas enchufables (PHEV) o 100% eléctricas, adaptándose a las necesidades de cada negocio.

Courier Kombi. La opción ideal para quienes necesitan combinar pasajeros y carga en un vehículo compacto y versátil. Disponible en combustión y versión 100% eléctrica. Desde 18.170 euros.

Courier Van. Compacta por fuera y sorprendentemente amplia por dentro. Disponible en combustión y versión 100% eléctrica. Desde 17.050 euros.

Connect Van. Disponible en versiones de combustión y también con tecnología híbrida enchufable. Desde 21.050 euros.

Transit Custom. La referencia entre las furgonetas medianas. Disponible en combustión, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Desde 28.530 euros.

Transit Custom Kombi. Pensada para quienes necesitan transportar personas y material de trabajo, y disponible con diferentes motorizacies. Desde 32.480 euros.

Transit 2 Toneladas. La furgoneta de gran capacidad de Ford. Robusta, fiable y preparada para los trabajos más exigentes. Disponible también en versión 100% eléctrica. Desde 29.710 euros.

Ranger. La pick-up más vendida de Europa. Potencia, capacidad de carga, tecnología avanzada y auténticas aptitudes todoterreno para afrontar cualquier reto profesional. Desde 33.840 euros.

Transit City. Diseñada para responder a las necesidades del reparto urbano y la logística de última milla. Desde 26.420 euros.

Ranger Raptor. Potencia, carácter y tecnología en la versión más exclusiva de la gama Ranger. Un vehículo preparado para superar los terrenos más exigentes. Desde 62.420 euros.

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Ford Pro, soluciones de conectividad, mantenimiento, gestión de flotas y servicios diseñados para maximizar la productividad de empresas y profesionales. Encuentre toda la gama comercial Ford en Movilsa San Juan. Con 46 años de experiencia, acompañando a profesionales y empresas en cada kilómetro

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