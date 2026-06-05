Una gama preparada para cualquier desafío

Ford tienes una de las gamas de vehículos comerciales más completas del mercado. Desde vehículos compactos para el reparto urbano hasta furgonetas de gran capacidad y pick-ups de alto rendimiento. Además, gran parte de la gama está disponible con motorizaciones de combustión, híbridas enchufables (PHEV) o 100% eléctricas, adaptándose a las necesidades de cada negocio.

Courier Kombi. La opción ideal para quienes necesitan combinar pasajeros y carga en un vehículo compacto y versátil. Disponible en combustión y versión 100% eléctrica. Desde 18.170 euros.

Courier Van. Compacta por fuera y sorprendentemente amplia por dentro. Disponible en combustión y versión 100% eléctrica. Desde 17.050 euros.

Connect Van. Disponible en versiones de combustión y también con tecnología híbrida enchufable. Desde 21.050 euros.

Transit Custom. La referencia entre las furgonetas medianas. Disponible en combustión, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Desde 28.530 euros.

Transit Custom Kombi. Pensada para quienes necesitan transportar personas y material de trabajo, y disponible con diferentes motorizacies. Desde 32.480 euros.

Transit 2 Toneladas. La furgoneta de gran capacidad de Ford. Robusta, fiable y preparada para los trabajos más exigentes. Disponible también en versión 100% eléctrica. Desde 29.710 euros.

Ranger. La pick-up más vendida de Europa. Potencia, capacidad de carga, tecnología avanzada y auténticas aptitudes todoterreno para afrontar cualquier reto profesional. Desde 33.840 euros.

Transit City. Diseñada para responder a las necesidades del reparto urbano y la logística de última milla. Desde 26.420 euros.

Ranger Raptor. Potencia, carácter y tecnología en la versión más exclusiva de la gama Ranger. Un vehículo preparado para superar los terrenos más exigentes. Desde 62.420 euros.

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