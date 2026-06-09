BMW i5: la berlina ejecutiva eléctrica que redefine los grandes viajes

El BMW i5 marca un antes y un después en la historia de la Serie 5. Por primera vez, la berlina ejecutiva de BMW se ofrece en una versión 100% eléctrica, manteniendo intactos los valores que han convertido a este modelo en una referencia: lujo, dinamismo, confort y tecnología avanzada. Pero ahora lo hace con una nueva forma de entender la movilidad, más silenciosa, más eficiente y preparada para las exigencias de los conductores actuales.

Con sus 5,06 metros de longitud, el BMW i5 transmite presencia desde el primer vistazo. Es una berlina amplia, elegante y proporcionada, pensada para quien necesita un coche representativo en el día a día, pero también para quienes pasan muchas horas en carretera. Su diseño exterior combina líneas modernas con la identidad clásica de BMW, mientras que elementos como la parrilla BMW Iconic Glow, el Dynamic Light Carpet o el techo panorámico refuerzan esa sensación de exclusividad tecnológica.

El BMW i5 combina representación, tecnología y sostenibilidad enun mismo vehículo. / Alex Domínguez

Autonomía y sostenibilidad

En el interior, el BMW i5 confirma su vocación premium. El habitáculo está concebido como un espacio de trabajo, descanso y disfrute. La digitalización tiene un papel protagonista gracias al BMW Curved Display, la BMW Interaction Bar y los servicios conectados de la marca. A ello se suman materiales de alta calidad, opciones de tapicería como Alcántara/Veganza y una atmósfera especialmente cuidada. El resultado es un coche cómodo, silencioso y sofisticado, ideal para directivos, profesionales y usuarios que buscan una berlina ejecutiva sin renunciar a la sostenibilidad.

Uno de los grandes argumentos del BMW i5 es su autonomía. El modelo puede alcanzar hasta 550 kilómetros, una cifra que permite afrontar desplazamientos diarios, viajes de trabajo y escapadas largas con total tranquilidad. Además, su carga rápida en corriente continua permite pasar del 10% al 80% en unos 30 minutos en condiciones adecuadas, lo que convierte al i5 en una opción real para grandes viajes por carretera.

El BMW i5 también responde a una nueva realidad urbana. Al ser un vehículo 100% eléctrico, cuenta con ventajas asociadas a la etiqueta ambiental, como el acceso a zonas de bajas emisiones y beneficios de aparcamiento regulado en muchas ciudades, según la normativa local. Para un profesional que se mueve entre reuniones, aeropuertos, centros urbanos y viajes interprovinciales, estas ventajas suponen ahorro de tiempo, comodidad y una nueva manera de entender la movilidad ejecutiva.

La nueva movilidad eléctrica de la marca alemana se puede conocer en BMW Benigar. / Alex Domínguez

BMW también subraya el compromiso medioambiental del modelo. La marca destaca el uso de materiales secundarios y energía verde en sus centros de producción para optimizar la huella de carbono antes de la entrega del vehículo. Además, el documento BMW Vehicle Footprint analiza el ciclo de vida del coche y sus principales impactos ecológicos y sociales.

El BMW i5 estuvo expuesto durante la presentación del Anuario Económico de la Provincia de Alicante, celebrada en el Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA. Su presencia en un encuentro vinculado al tejido empresarial alicantino no fue casual: representa una nueva generación de movilidad para empresas, directivos y profesionales que quieren avanzar hacia un modelo más eficiente, tecnológico y sostenible.

Neue Klasse, nueva era BMW

Y el i5 es solo una parte de una transformación mucho mayor. BMW vive una auténtica revolución con la llegada de la Neue Klasse, la nueva generación tecnológica de la marca. El primer representante de esta etapa es el nuevo BMW iX3, que ya anuncia hasta 805 kilómetros de autonomía WLTP, carga de hasta 400 kW y tecnologías como BMW Panoramic iDrive y BMW Heart of Joy.

Esta nueva arquitectura será la base de muchos futuros modelos de BMW. Entre ellos, el próximo BMW i3 eléctrico, con autonomías anunciadas de hasta 900 kilómetros WLTP según las primeras informaciones publicadas, además de importantes renovaciones en gamas clave como el BMW Serie 7.

El mensaje es claro: esto es solo el principio. BMW está acelerando hacia una nueva era en la que electrificación, digitalización, sostenibilidad y placer de conducción avanzan juntos.

Todos estos vehículos, incluido el BMW i5, se pueden conocer en la red de BMW Benigar, que cuenta con 11 instalaciones distribuidas entre la provincia de Alicante y el sur de Valencia. Con presencia en Alicante, Elche, Torrevieja, Redován, Cocentaina, Finestrat, San Juan, Petrer, Gandía, Alzira y Vergel, BMW Benigar acerca a sus clientes la tecnología, el confort y las ventajas de la nueva movilidad eléctrica de BMW.