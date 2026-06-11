¿Cómo se mueve una empresa alicantina hacia un futuro más sostenible? Musgrave incorpora 70 vehículos Toyota a su flota

Cada ruta cuenta. En la distribución alimentaria, la movilidad forma parte de la esencia del negocio: vehículos que salen a primera hora, equipos comerciales que recorren la provincia, entregas que deben llegar a tiempo y una operativa diaria que exige precisión, fiabilidad y eficiencia.

Pero hoy la movilidad empresarial ya no se mide solo por la capacidad de llegar: también importa cómo se llega.

Con esa visión, MUSGRAVE ha incorporado 70 nuevos vehículos Toyota a su flota corporativa. La compañía, referente en distribución y logística alimentaria en la zona del Levante español, avanza así en la modernización de sus recursos de movilidad y refuerza su compromiso con una actividad más eficiente y respetuosa con el entorno.

La nueva flota Toyota de MUSGRAVE combina vehículos comerciales, modelos híbridos con etiqueta ECO y unidades 100% eléctricas. / INFORMACIÓN

La operación, realizada a través de Medimotors Premium Alicante, concesionario oficial Toyota en la provincia, incluye 20 furgonetas Toyota PROACE, tres de ellas 100% eléctricas, y 50 unidades del Toyota Yaris Hybrid con etiqueta ECO.

Y es que, la elección de Toyota no responde únicamente a criterios de fiabilidad o eficiencia. También conecta con la trayectoria de una marca que lleva décadas integrando la sostenibilidad en su estrategia industrial, tecnológica y medioambiental. Toyota articula este compromiso a través de su Desafío Medioambiental Toyota 2050, una hoja de ruta global orientada a reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una sociedad más sostenible.

MUSGRAVE incorpora 20 furgonetas Toyota PROACE y 50 Toyota Yaris Hybrid a su flota, en una apuesta por la eficiencia operativa y la reducción de emisiones. / INFORMACIÓN

Una flota más eficiente

La nueva flota de MUSGRAVE combina vehículos híbridos, modelos con etiqueta ECO y furgonetas 100% eléctricas. Esta configuración permite adaptar cada vehículo a una función concreta dentro de la actividad de la compañía.

Las 20 Toyota PROACE reforzarán las necesidades logísticas de MUSGRAVE, especialmente en operaciones que requieren capacidad de carga, funcionalidad y fiabilidad. Tres de estas unidades son totalmente eléctricas, una solución especialmente adecuada para trayectos urbanos, rutas de proximidad y desplazamientos donde la reducción de emisiones tiene cada vez más relevancia.

Por su parte, los 50 Toyota Yaris Hybrid estarán destinados principalmente a desplazamientos comerciales. Su tecnología híbrida y su etiqueta ECO los convierten en una opción eficiente para el día a día, con menor consumo y mayor facilidad de acceso a entornos urbanos con restricciones de movilidad. Toyota España incluye el Yaris Hybrid dentro de su gama de modelos con etiqueta ECO.

Esta combinación convierte la renovación de flota en una decisión práctica y sostenible a la vez.

Red profesional para toda la provincia

Pero Toyota aplica la sostenibilidad desde una visión integral que va más allá de la electrificación de sus vehículos. A través de su filosofía Kaizen, la marca trabaja en la mejora continua de sus procesos para reducir ineficiencias, minimizar residuos y optimizar el consumo de energía y recursos.

Ese enfoque también se refleja en su red profesional. La marca traslada su cultura de mejora continua a concesionarios, talleres, plantas de fabricación y proveedores, integrando criterios medioambientales en toda su cadena de valor. En la provincia de Alicante, Medimotors Premium forma parte de este modelo con servicios especializados para empresas, autónomos y profesionales a través de sus espacios Toyota Professional, con presencia en Elche y Alicante, y una actividad vinculada a estándares ambientales como la certificación ISO 14001.

Mapa de ubicación del Taller Oficial TOYOTA Elche - Medimotors Premium.

Así, el Professional Center Toyota de Medimotors Premium Elche cuenta con un área renovada y pensada para quienes hacen del vehículo una herramienta de trabajo. Un espacio donde conocer y probar la gama Toyota Professional, con soluciones adaptadas tanto a las tareas diarias más exigentes como a los desplazamientos corporativos más eficientes.

Mapa de ubicación del Taller Oficial TOYOTA Alicante - Medimotors Premium.

Esta atención especializada se completa con el espacio dedicado al cliente profesional en las instalaciones principales de Medimotors Premium Alicante. Gracias a esta red, Medimotors Premium acerca la gama y los servicios Toyota Professional a empresas de toda la provincia, facilitando una movilidad profesional más sostenible, cercana y adaptada a cada actividad.

Sostenibilidad aplicada a la movilidad real

Toyota fue pionera en la incorporación de tecnologías electrificadas al mercado y mantiene una estrategia basada en ofrecer soluciones para distintas necesidades de movilidad. Su enfoque multitecnología combina vehículos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos de batería y tecnologías de hidrógeno, con el objetivo de adaptar cada alternativa al uso real de cada cliente, empresa o actividad.

En Europa, Toyota mantiene el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono en 2040, dentro de una estrategia que también incluye la reducción de emisiones, el uso responsable de recursos, la economía circular y la mejora del ciclo de vida del vehículo.

Este planteamiento encaja con las necesidades actuales de empresas como MUSGRAVE, donde la movilidad no es un elemento accesorio, sino una parte clave de la operativa diaria. Renovar la flota significa mejorar consumos, optimizar desplazamientos y avanzar hacia una actividad con menor impacto ambiental.