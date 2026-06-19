Autonomía y etiqueta CERO

El fabricante chino BYD ha presentado su nuevo modelo Dolphin G DM-i, que llegará a finales de este mes, es el primer híbrido enchufable con el sistema dual mode del segmento B en el mercado español. El vehículo, con un precio de partida de 18.700 euros, con todos los descuentos y campañas disponibles ya aplicados, cuenta con una autonomía combinada superior a los 1.040 kilómetros, de los que hasta 105 kilómetros corresponden al modo eléctrico combinado, pudiendo alcanzar hasta 150 kilómetros en uso únicamente urbano, según la marca.

Por tamaño, es de los más grandes del segmento B, con una longitud de 4,16 metros, una anchura de 1,82 metros, una altura de 1,57 metros y la distancia entre ejes es de 2,61 metros, un dato que le permite ofrecer un amplio habitáculo. Otro punto favorable a destacar es la capacidad del maletero que se sitúa en 425 litros, la mejor del segmento, y que puede ampliarse hasta los 1.225 litros.

El Dolphin G DM-i tiene un diseño caracterizado por sus líneas suaves en el frontal, ópticas led completas y un dinámico diseño de techo que parece flotante.

BYD Dolphin G DM-i / .

Habitáculo. El interior sigue el estilo de sus «hermanos de marca» y los ajustes son correctos. En el salpicadero destacan la pantalla del cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas y la del sistema de infoentretenimiento que puede ser de 10,1 o 12,8 pulgadas según el acabado, con conectividad a sistemas Android Auto y Apple CarPlay. La selección de marchas a través de una palanca en la columna de dirección permite habilitar un hueco entre los asientos para guardar cosas y también, según acabado, disponer de una zona de carga inalámbrica para el móvil.

El Dolphin G DM-i llega al mercado con una gama compuesta por cuatro niveles de acabado, Active, Boost, Comfort, y Sport. Todos los niveles de acabado incluyen de serie control de crucero adaptativo y control de crucero inteligente, asistente de mantenimiento de carril de emergencia y aviso de cambio involuntario de carril además de sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

BYD Dolphin G DM-i / .

Potencia y autonomía. El motor gasolina de 1,5 litros se combina con dos motores eléctricos que en conjunto ofrecen una potencia de 212 CV con la batería de mayor capacidad y 176 CV con la más pequeña. Puede alcanzar los 180 km/h de velocidad máxima y acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos. Se ofrece con dos baterías diferentes según el acabado. Para el nivel Active es de 7,42 kWh que permite disponer de una autonomía eléctrica combinada de 40 km (60 km en ciudad) y de 1.020 km total combinada. Lleva un cargador de corriente alterna de 3,3 kW y en tres horas recarga del 15 al 100%. La otra batería es de 18,3 kWh y está disponible en los otros acabados; ofrece 105 km de autonomía eléctrica combinada, que llega a los 1.040 km. Si se recarga en puntos de 39 kW, en sólo 26 minutos pasa del 10 al 80% de la carga.

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Este Dolphin G DM-i empieza a comercializarse a finales de mes. Su precio de partida es de 18.700 euros con todas las ayudas y descuentos de financiación incluidos.