Para viajar lejos sin problemas

Ebro ha celebrado su Grand Tour Marruecos 2026, una experiencia dinámica concebida para mostrar en condiciones reales las cualidades del nuevo Ebro s900 PHEV 4x4, el SUV híbrido enchufable de 7 plazas que representa el máximo exponente tecnológico, prestacional y aventurero de la marca española.

El Ebro Grand Tour Marruecos 2026 ha sido una exigente prueba organizada por la renacida marca española Ebro, en la que puso a prueba su SUV 4x4, que no es un todoterreno habitual para esas zonas, a lo largo de más de 1.000 kilómetros por el norte de África.

El recorrido se llevó a cabo en 3 jornadas maratonianas, desafiando al vehículo a través de terrenos diversos como largos tramos de asfalto, pistas de tierra y alta montaña en la cordillera del Atlas. Incluida la subida al antiguo paso de caravanas de Tizi N’Tichka y a 3.000 metros de altitud en el Col de Tizi N’Ait Hmed.

La ruta incluyó paradas en entornos emblemáticos como Telouet, Ait Ben Haddou, M’Hamid y Boumalne Dades.

Ebro Grand Tour Marruecos 2026 / .

El itinerario permitió comprobar la eficiencia del sistema híbrido enchufable, la capacidad de tracción del conjunto 4x4, el rendimiento de sus 428 CV y el confort del vehículo después de varias jornadas de conducción intensa. El Ebro S900 PHEV 4x4 demostró su potencial combinando su motor térmico con tres motores eléctricos, manteniendo un consumo medio muy contenido, rondando los 7,0 l/100 km.

La primera gran etapa, de alrededor de 450 kilómetros, llevó hacia el sur, con la subida al antiguo paso de caravanas y una parada en el Tizi N’Tichka, uno de los grandes enclaves de montaña del recorrido. Esta etapa permitió comprobar la capacidad del s900 PHEV para alternar carreteras de montaña, descensos prolongados, tramos de asfalto irregular y conducción de larga distancia con un elevado nivel de confort.

La segunda etapa acercó al convoy a algunos de los paisajes más singulares del sur marroquí. Una ruta hacia las dunas de Erg Lihoudi. Fue una jornada especialmente adecuada para poner en valor la tracción total híbrida del s900 PHEV, con pistas, zonas próximas a la arena y carreteras abiertas que atravesaron algunos de los paisajes más exigentes del itinerario.

Ebro Grand Tour Marruecos 2026 / .

La tercera etapa puso el broche dinámico del viaje. La ruta discurrió por zonas de montaña mediante pasos situados en torno a los 3.000 metros de altitud, antes de regresar a Marrakech. La experiencia finalizó con un traslado a la plaza Jemaa el Fna para visitar la Medina.

La suspensión y la tracción 4x4 se evaluaron en condiciones extremas, superando irregularidades, vientos laterales intensos y tramos de arena.

La insonorización del habitáculo fue clave para afrontar las largas jornadas en un SUV que alcanza los 4,81 metros de longitud y dispone de 7 plazas.

Uno de los grandes argumentos del Ebro s900 PHEV 4x4 ha sido su autonomía y eficiencia. El modelo equipa una batería de 34,46 kWh y un depósito de combustible de 70 litros, una combinación que le permite declarar hasta 140 kilómetros de autonomía eléctrica y una autonomía total superior a los 1.000 kilómetros.

Ebro Grand Tour Marruecos 2026 / .

Durante el recorrido, el vehículo superó múltiples desafíos geográficos y mecánicos. El motor de 428 CV y la tracción total del s900 fueron puestos a prueba

El evento sirvió como un exigente laboratorio de pruebas en condiciones reales.

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El buque insignia de la marca ha superado un exigente recorrido que demuestra el buen funcionamiento de su sistema híbrido enchufable, su tracción total, sus modos de conducción y su idoneidad para recorrer largas distancias con el máximo confort.