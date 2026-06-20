KIA EV3: así es el nuevo SUV eléctrico compacto de KIA, ya disponible en Marcos Automoción

La movilidad eléctrica ha dejado de ser una opción minoritaria para convertirse en una alternativa cada vez más realista para muchos conductores. Los coches eléctricos actuales ofrecen más autonomía, mejores diseños, interiores tecnológicos y una experiencia de uso adaptada al día a día. En este contexto llega a Kia Marcos Automoción el KIA EV3, un SUV compacto que demuestra que no hace falta conducir un vehículo grande para disfrutar de las ventajas de un eléctrico moderno.

Inspirado en el KIA EV9, uno de los modelos eléctricos más representativos de la marca, el EV3 traslada esa misma filosofía a un formato más manejable y práctico. Está pensado para quienes buscan un coche eficiente, cómodo y versátil, capaz de moverse con facilidad por la ciudad y de afrontar viajes largos con confianza.

El EV3 adopta el lenguaje visual más reciente de KIA, con líneas geométricas, formas robustas y una imagen moderna / PILAR CORTES

Su diseño es uno de sus rasgos más llamativos. El EV3 adopta el lenguaje visual más reciente de KIA, con líneas geométricas, formas robustas y una imagen moderna que combina tecnología y sencillez. Tiene una presencia sólida, casi propia de un vehículo de mayor tamaño, pero mantiene unas dimensiones compactas que facilitan la conducción urbana, el aparcamiento y el uso en calles estrechas.

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Esa buena gestión del espacio también se aprecia en el interior. Aunque es un SUV compacto, ofrece una sensación de amplitud sorprendente, con espacio suficiente para viajar con comodidad. El habitáculo transmite calidad y modernidad, con una gran zona digital que reúne la información del coche, el sistema multimedia y las funciones principales. Todo está diseñado para resultar intuitivo, limpio y fácil de usar, de modo que la tecnología acompaña al conductor sin complicarle la experiencia.

El punto más fuerte del KIA EV3: su autonomía

Visita cualquier concesionario de Kia Marcos Automoción de la provincia de Alicante uno de los puntos más importantes del KIA EV3: su autonomía. La marca ha querido responder al principal temor de muchos usuarios: quedarse sin batería en trayectos largos. Por eso, el modelo ofrece versiones capaces de recorrer muchos kilómetros con una sola carga, lo que permite usarlo a diario sin depender constantemente del cargador y planificar escapadas o viajes por carretera con mayor tranquilidad.

El modelo ofrece versiones capaces de recorrer muchos kilómetros con una sola carga / PILAR CORTES

En el uso cotidiano, esa autonomía se traduce en libertad. El EV3 cubre sin esfuerzo desplazamientos habituales como ir al trabajo, llevar a los niños al colegio, hacer compras o moverse por la ciudad. Pero también permite salir de la rutina y afrontar viajes de fin de semana sin que la recarga sea una preocupación permanente. Esa naturalidad es una de las claves de los eléctricos más avanzados: integrarse en la vida diaria sin obligar al usuario a cambiar por completo sus hábitos.

La conducción del EV3 resulta suave, silenciosa y agradable. En ciudad se mueve con agilidad y transmite una sensación de calma, mientras que en carretera ofrece un comportamiento estable y seguro. No busca ser un coche deportivo, sino un vehículo equilibrado, cómodo y eficiente, con respuesta suficiente para incorporarse a vías rápidas, adelantar o mantener un buen ritmo de viaje.

La carga también está pensada para facilitar la experiencia. En trayectos largos, permite recuperar una parte importante de la batería durante una parada relativamente breve, integrando la recarga en pausas normales para descansar, tomar algo o comer. Así, el coche eléctrico deja de percibirse como una opción limitada y se convierte en una alternativa práctica para distintos tipos de usuarios.

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Además de conectividad y asistentes de conducción, el KIA EV3 incorpora funciones útiles como la posibilidad de alimentar dispositivos externos con la energía de la batería. Esta opción resulta especialmente práctica en escapadas al aire libre, viajes familiares o situaciones puntuales en las que se necesite una fuente de electricidad. Es una muestra de cómo los eléctricos empiezan a ofrecer ventajas que van más allá del simple desplazamiento.

El KIA EV3 incorpora funciones útiles en conectividad y asistentes de conducción / PILAR CORTES

El espacio interior y el maletero refuerzan su carácter práctico. A pesar de su tamaño compacto, ofrece buena habitabilidad para los ocupantes y capacidad suficiente para la compra, el equipaje o las necesidades de una familia. También cuenta con soluciones para guardar cables y pequeños objetos, lo que ayuda a mantener el habitáculo ordenado.

La acogida del KIA EV3 está siendo muy positiva, especialmente en mercados como el español, donde se ha situado entre los eléctricos más demandados. Su éxito responde a una necesidad clara: muchos conductores quieren pasarse a la movilidad cero emisiones, pero sin renunciar a autonomía, confort, diseño ni practicidad.

El espacio interior y el maletero refuerzan su carácter práctico / PILAR CORTES

Kia Marcos Automoción apuesta por la tecnología puntera, innovación y sostenibilidad. Valores que se reflejan en el nuevo KIA EV3, que destaca por ser compacto, pero espacioso; tecnológico, pero sencillo; eficiente, pero preparado para viajar. Con su diseño moderno, buena autonomía y enfoque práctico, se posiciona como uno de los SUV eléctricos compactos más completos del momento.

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