Cuando Citroën lanzó el Berlingo en 1996, el mercado descubrió una nueva arquitectura y un enfoque completamente novedoso del vehículo comercial compacto. Con sus 3 m3 de volumen de carga, una capacidad de carga útil de hasta 800 kg y un nivel de confort inspirado en el de una berlina, este modelo transformó la relación entre los profesionales y sus herramientas de trabajo.

Un año después llegó el Berlingo Multispace, compacto por fuera y muy espacioso por dentro. Versátil, luminoso, accesible y diseñado para satisfacer todas las necesidades del día a día. Un vehículo polivalente que, de generación en generación, ha seguido progresando, incorporando innovaciones tecnológicas y nuevos estándares de confort, sin renunciar a su excelente practicidad.

El Citroën Berlingo es un automóvil ideal para disfrutar de una vida activa y un ejemplo de polivalencia para un uso profesional / NC

Made in Spain

Fabricado en Stellantis Vigo, Citroën ofrece una oferta completa de motorizaciones que da respuesta a todo tipo de necesidades. En el apartado de combustión interna, se encuentran el motor de gasolina PureTech de 110 CV y los diésel BlueHDi de 100 CV y 130 CV. Por otro lado, el ë-Berlingo equipa una motorización 100 % eléctrica de 100 kW (136 CV), junto con una batería de 50 kWh.

El Berlingo destaca por su versatilidad y volumen de carga. Está disponible en versiones de 2 o 3 plazas y en dos longitudes: M, con 4,40 metros, y XL, con 4,75 metros. El volumen de carga alcanza hasta 4,4 m3 y la capacidad de carga es de una tonelada (780 kg en la versión eléctrica). Para celebrar sus treinta años de éxito, fidelidad y devoción, Citroën lanza la serie especial Berlingo 30 años, disponible en las versiones de carrocería M y XL

El Berlingo destaca por su versatilidad y volumen de carga / Marc and David @ Continental Productiuons

El Berlingo se ofrece también en una versión de cabina extendida. El respaldo del asiento central se puede abatir hacia abajo para convertirlo en un escritorio, y el asiento lateral se puede plegar para permitir el transporte de cargas largas.

El interior incluye un tablero de instrumentos que ofrece una ergonomía refinada y una elevada calidad de acabados. En la parte superior se encuentra una pantalla táctil de alta definición de 10 pulgadas. En el volante, los controles permiten gestionar el control de crucero y el sistema de audio.

La versión eléctrica incorpora levas detrás del volante para gestionar la recuperación de energía según el nivel de carga. Goza de una excelente accesibilidad en la parte trasera con portón o puertas batientes, además de puertas laterales deslizantes. Asimismo, conserva su anchura entre pasos de rueda para poder cargar hasta dos europalés.

El interior incluye un tablero de instrumentos que ofrece una ergonomía refinada y una elevada calidad de acabados / Marc and David @ Continental Productiuons

Conectividad sobresaliente

El Berlingo ofrece tecnologías que facilitan el día a día, como My Citroën Play, una solución inteligente que permite al conductor conectar su smartphone al vehículo y escuchar música o realizar llamadas a través del sistema de audio del automóvil, así como utilizar fácilmente la aplicación de navegación de su smartphone.

Para mejorar la seguridad del conductor, el sistema se puede controlar desde el volante o mediante el reconocimiento de voz del teléfono inteligente. My Citroën Play permite escuchar la radio y ofrece una función de duplicación inalámbrica de su smartphone, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Además, también muestra la cámara de marcha atrás.

El Citroën Berlingo es un automóvil ideal para disfrutar de una vida activa y un ejemplo de polivalencia para un uso profesional / NC

El sistema My Citroën Drive Plus, disponible con navegación 3D conectada e inspirado en los widgets de los smartphones, permite administrar diversas funciones multimedia. El opcional paquete Techno incluye también acceso y arranque sin llave y aire acondicionado automático.

En cuanto a las funciones de ayuda a la conducción, el Berlingo incorpora una versión mejorada de Dynamic Surround Vision proyectada directamente en un espejo retrovisor digital central de gran tamaño. Está equipado con dos cámaras que permiten al conductor tener una vista constante de lo que ocurre detrás. Para ayudar a las maniobras, está equipado con 12 sensores de obstáculos distribuidos entre la parte delantera y trasera del vehículo.

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El Highway Driver Assist combina control de crucero adaptativo con parada y arranque, y asistencia para mantenerse en el carril. Complementa una gama de tecnologías para mayor comodidad y seguridad, incluyendo aviso de cansancio del conductor, lectura de señales de tráfico, frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas y un limitador de velocidad.

Fuente: El Periódico