El Peugeot 5008 es el buque insignia de la completa gama SUV de la marca del león, compuesta por los modelos 2008, 3008 y 5008. Este modelo resulta la elección más idónea para los que necesitan más espacio, es uno de los SUV más confortables de su categoría, ofreciendo versiones de 5 o 7 asientos reales.

¿Cuáles son las principales ventajas de un SUV? En el caso del Peugeot 5008, es necesario remarcar su versatilidad frente a los vehículos utilitarios, gracias a su gran espacio interior y de almacenamiento. Además, su considerable altura libre al suelo permite recorrer rutas difíciles con más facilidad que un coche convencional e incluso existen versiones con tracción a las cuatro ruedas.

Concebido sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis, las excepcionales cotas de habitabilidad del Peugeot 5008 incluyen un impresionante maletero con volumen útil de hasta 916 litros (en la versión de cinco plazas), 348 litros en configuración de siete plazas y una tercera fila de asientos con un nivel de confort líder en el segmento C-SUV.

Con el buque insignia Peugeot 5008, el espacio SUV entra en una nueva dimensión / Peugeot

Gama totalmente electrificada

Este SUV de filosofía familiar está disponible en una gama totalmente electrificada. El eléctrico E-5008, disponible con potencias de 210 CV y 325 CV (Dual Motor), ofrece hasta 504 km de autonomía WLTP “cero emisiones”. Además, dispone de carga rápida para recuperar del 20% al 80% de la batería en apenas 30 minutos.

La versión Plug-In Hybrid -híbrida enchufable- proporciona hasta 91 km de autonomía WLTP puramente eléctrica. Atendiendo a la normativa Euro 7 que entrará en vigor a finales de 2026, esta versión con potencia de 225 CV actualiza su denominación comercial para llamarse Peugeot 5008 Plug-In Hybrid 225 Automático.

Por su parte, la variante Hybrid de 145 CV permite realizar gran parte de los trayectos urbanos sin consumir gasolina, asegurando una polivalencia digna de un vehículo de alta gama.

Este SUV de filosofía familiar está disponible en una gama totalmente electrificada / Peugeot

Larga experiencia en eléctricos

La experiencia de Peugeot en el desarrollo de vehículos eléctricos viene de muy lejos. Se inició en 1941 con el lanzamiento del Peugeot VLV, un pequeño automóvil pensado para esquivar la escasez de combustible durante la Segunda Guerra Mundial y asegurar la movilidad de servicios públicos esenciales.

Este mini-cabriolet contaba con 4 baterías de 12 voltios que desarrollaban una potencia de 3,3 CV y se podían recargar en cualquier enchufe. Tenía una autonomía de entre 75 y 80 km y ofrecía una velocidad punta de 36 km/h. Posteriormente fue el turno de experimentos sobre el Peugeot 104, el 205, el furgón J5, el 106 y, ya en el siglo XXI, el Peugeot iOn.

Este mini-cabriolet contaba con 4 baterías de 12 voltios que desarrollaban una potencia de 3,3 CV y se podían recargar en cualquier enchufe / Peugeot

Hasta siete espaciosas plazas

La gran distancia entre ejes del Peugeot 5008 permite ofrecer un sobresaliente espacio para las piernas de la segunda fila de asientos, formada por una banqueta deslizante. Además, el Peugeot 5008 ofrece el espacio interior necesario para disfrutar de siete plazas reales, en configuración 2+3+2.

Las butacas de la tercera fila, lejos de ser únicamente útiles para una urgencia de corto recorrido, ofrecen un confort y una amplitud suficientes para viajar cómodamente. Los asientos son gruesos y mullidos, cuentan con reposacabezas individuales y están diseñados para las dimensiones de una persona adulta. Por su parte, el sistema Easy Acces está bien ideado y facilita las operaciones de acceso y salida del vehículo.

El conductor del Peugeot 5008 disfruta de una elevada posición de conducción, con excelente visibilidad y que se completa con el espectacular Peugeot i-Cockpit panorámico / Peugeot

El conductor del Peugeot 5008 disfruta de una elevada posición de conducción, con excelente visibilidad y que se completa con el espectacular Peugeot i-Cockpit panorámico, que ofrece una experiencia de conducción diferente, con toda la información visible por encima del volante.

Con el objetivo de proporcionar el máximo confort a los ocupantes de la tercera fila, equipa climatizador trizona que asegura una temperatura perfecta en todo el habitáculo. Además, el techo panorámico disponible llega hasta la tercera fila y aporta una luminosidad óptima.

Fuente: El Periódico