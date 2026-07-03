Con opciones para elegir

El fabricante chino GWM (Great Wall Motors) ha iniciado oficialmente su actividad comercial en España con el lanzamiento del nuevo ORA 5, un SUV compacto que busca instalarse en el segmento C, el más demandado del mercado, con casi el 40% del mercado y que estará disponible con motorizaciones de gasolina, híbrida y 100% eléctrica. El ORA 5 mide 4,47 metros de longitud y cuenta con una distancia entre ejes de 2,72 metros.

Entre los principales rasgos visuales destacan los faros led en forma de gota de agua, una trasera de diseño limpio con iluminación integrada en la luneta trasera, las manillas enrasadas y una parrilla cerrada para mejorar la eficiencia aerodinámica.

En el interior, el SUV dispone de una pantalla central de 14,6 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas. También incorpora carga inalámbrica de 50 W para dispositivos móviles, iluminación ambiental configurable al gusto del conductor y un maletero de 422 litros, que se reduce a 390 litros en la versión híbrida.

GWM ORA 5 / .

Entre sus funciones figuran Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, actualizaciones remotas OTA, control por voz, navegación online y una aplicación para gestionar distintas funciones del vehículo desde el teléfono móvil.

En materia de seguridad, el ORA 5 equipa 23 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos control de crucero adaptativo, frenada autónoma de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto, reconocimiento de señales de tráfico, cámara de visión de 540 grados y asistente de aparcamiento.

En el apartado mecánico, el ORA 5 dispondrá de una versión de gasolina con motor 1.5 turbo de 160 CV y transmisión automática de doble embrague de siete velocidades. La variante de combustión partirá desde 19.950 y 23.000 euros con descuentos y campañas de financiación de la marca en los acabados Explore y Advance, respectivamente.

GWM ORA 5 / .

La variante híbrida desarrollará una potencia conjunta de 223 CV, homologará un consumo de 5,1 litros cada 100 kilómetros y ofrecerá una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros.

Precios. En cuanto a precios, estará disponible a partir de 22.350 y 24.900 euros, igualmente ligado a los descuentos y campañas de financiación de la marca.

Por su parte, la versión totalmente eléctrica entregará 204 CV, incorporará una batería de 58,3 kWh y alcanzará una autonomía de hasta 435 kilómetros según el ciclo WLTP, además de admitir carga rápida de hasta 120 kW que le permitirá completar del 10% al 80% de la batería en media hora. La edición 100% eléctrica estará disponible desde 23.850 y 26.400 (con descuentos por financiación y el Plan Auto+) en las dos configuraciones del fabricante chino.

GWM tendrá en Europa dos centros de posventa, uno en Países Bajos y otro en España, concretamente en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

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GWM ofrecerá una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de 8 años o 160.000 kilómetros para la batería.