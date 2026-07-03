Más práctico y atractivo

El Niro fue el primer coche multienergía de Kia, que estaba disponible con versiones híbridas, híbridas enchufables y eléctricas. Tras dos generaciones, Kia ha presentado el nuevo Niro, pensado para simplificar la movilidad diaria gracias a una tecnología eficiente, a una conectividad optimizada y a una carrocería que ni es un SUV ni un turismo.

Pero pese a que externamente no se parece en nada a los anteriores, no es una tercera generación, sino un lavado de cara, porque ha cambiado completamente, es decir, una actualización.

De los tres sistemas de propulsión que tenía el anterior, esta actualización sólo está disponible como híbrido, lo que coloca al nuevo Niro como la opción de acceso más asequible a la movilidad electrificada. Al combinar la eficiencia híbrida con una conducción que resulta familiar, el modelo ofrece una solución práctica y accesible para las necesidades de movilidad diarias.

El Niro renovado está equipado exclusivamente con un moderno sistema de propulsión híbrido, que combina un motor de gasolina de inyección directa GDI de 1,6 litros de 102 CV con uno eléctrico de 43 CV, lo que proporciona una potencia combinada de 138 CV, que se transmite a las ruedas delanteras a través de una caja de cambios de doble embrague de seis velocidades. Alcanza una velocidad máxima de 170 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 11,3 segundos. Es un motor que tiene homologado un consumo que según acabado y equipamiento oscila entre 4,1 y 5,7 litros a los 100 kilómetros lo que es muy razonable .

Kia Niro 2026 / .

Diseño. La renovación estética se centra en la claridad visual, una tecnología de iluminación mejorada y unas proporciones funcionales y adecuadas para la movilidad diaria, al tiempo que confiere al nuevo Kia Niro una estética más moderna y decidida.

Con una longitud de 4.430 mm y una distancia entre ejes de 2.720 mm, el nuevo Niro ofrece un espacio generoso dentro del segmento. El maletero tiene un volumen de 430 litros. La capacidad de remolque de hasta 1.010 kg (con freno) permite que el vehículo se adapte a una amplia variedad de necesidades, tanto de ocio como de uso práctico.

Interior. Dentro, el cambio más visible está en el salpicadero. El nuevo Niro estrena una pantalla panorámica doble de 12,3 pulgadas, con instrumentación e infoentretenimiento integrados en un entorno digital más moderno. También cambia la consola central y se añaden elementos como Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, actualizaciones remotas OTA, carga inalámbrica para el móvil, Head-up display y Digital Key 2.0, que permite usar el smartphone como llave.

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Seguridad. El nuevo Niro ofrece un completo paquete de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) desde el nivel de acabado básico, ampliando así su oferta en materia de seguridad. También estrena la función de detección manos en el volante, mediante sensores, que confirma la participación del conductor al utilizar las funciones de circulación asistida.

En conjunto, estos sistemas contribuyen a una conducción diaria más segura, ya que ayudan al conductor a mantener la posición en el carril, supervisan el tráfico circundante y reaccionan ante posibles peligros. El avanzado conjunto de sensores del vehículo también permite disfrutar de funciones prácticas, como el sistema de estacionamiento remoto con llave.

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Este híbrido autorrecargable ofrece la autonomía y el confort propios de los sistemas de propulsión convencionales. El coche está disponible con tres niveles de acabado, Concept, Drive y Emotion y el precio de partida es de 24.410 euros con todos los descuentos incluidos.