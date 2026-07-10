Para los que quieren viajar

Changan ha presentado en Barcelona su nueva tecnología Ultra-Hybrid, que debuta con el lanzamiento del Changan Deepal S05 PHEV, un SUV inteligente del segmento C+ y la primera incorporación electrificada a la gama europea de la marca. Las primeras entregas están previstas a partir de finales de julio.

El Changan Deepal S05 PHEV, es el primer modelo en incorporar la nueva tecnología Ultra-Hybrid de Changan, desarrollada para combinar la conducción eléctrica en el día a día con la versatilidad necesaria para viajes largos. Basada en la plataforma CPA de Changan, permite optimizar el consumo en entornos urbanos y ofrecer mayor eficiencia en recorridos de larga distancia.

El sistema ofrece hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.000 kilómetros de autonomía total. Tiene un motor eléctrico de 172 kW junto a un motor gasolina 1.5 atmosférico de ciclo Atkinson de 63 kW, con una potencia combinada de 190 kW (258 CV). La batería LFP de 18,4 kWh admite carga en corriente alterna de hasta 11 kW y carga rápida de hasta 55 kW. Incluye de serie la función Vehicle-to-Load (V2L).

En términos de eficiencia, el modelo registra un consumo combinado WLTP de 2,03 l/100 km, que asciende a 5,4 l/100 km con la batería descargada.

Changan Deepal S05 PHEV / .

El Changan Deepal S05 PHEV está disponible en los niveles de acabado Pro y Max. El modelo de entrada denominado Pro ofrece un equipamiento prácticamente completo. Incluye 17 sistemas inteligentes avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), que permiten conducción asistida de nivel 2, mejorando significativamente tanto la seguridad como el confort.

También incluye de serie una pantalla táctil de 15,4 pulgadas, actualizaciones Over-the-Air (OTA), Android Auto y Apple CarPlay, así como navegación online. Entre otros elementos destacan el control por voz, el acceso remoto, la tapicería y el volante en cuero vegano, los asientos delanteros regulables eléctricamente, los retrovisores exteriores eléctricos, plegables y calefactados, y una cámara de 360 grados con vista de «chasis transparente».

La versión Changan Deepal S05 PHEV Max está dirigida a quienes buscan un mayor nivel de confort. Además del equipamiento del Pro, incorpora tiradores de puerta eléctricos, volante calefactado, retrovisor interior electrocrómico, soporte lumbar para el conductor, asientos delanteros calefactados y ventilados, asientos con memoria y función de acceso cómodo, Head-Up display con navegación en realidad aumentada, pantalla táctil inclinable, iluminación ambiental dinámica de 64 colores y carga inalámbrica de 50 vatios.

Changan Deepal S05 PHEV / .

En ambas versiones, Pro y Max, se puede solicitar como opción una bola de remolque con capacidad de arrastrar hasta 1.600 kg. En el acabado Max también está disponible opcionalmente un techo panorámico de cristal de 1,9 m² con cortinilla eléctrica, que aporta una mayor sensación de amplitud.

Más allá del sistema de propulsión, el Changan Deepal S05 PHEV difiere únicamente en pequeños detalles respecto a su versión totalmente eléctrica. Una distancia entre ejes de 2.880 milímetros y una longitud total de 4.598 milímetros garantizan un excelente espacio para las piernas de los pasajeros traseros. La configuración modificada del sistema de propulsión eleva la capacidad del maletero a entre 552 y un máximo de 1.310 litros: 60 litros más que la versión eléctrica 100%.

Con su sistema de propulsión híbrido enchufable Ultra-Hybrid, el Changan Deepal S05 PHEV ha sido desarrollado conforme a los estándares de seguridad de cinco estrellas Euro NCAP.

Al igual que todos los modelos de Changan en Europa, el Changan Deepal S05 PHEV cuenta con una garantía de fiabilidad: siete años o 160.000 kilómetros para el vehículo, complementados con ocho años o 200.000 kilómetros para los sistemas eléctricos del vehículo.

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El Changan Deepal S05 PHEV Pro, ya está a la venta a partir de 24.933 euros, con todos los descuentos disponibles.