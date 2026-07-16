Descubre la gama SUV de Kia: un modelo para cada estilo de vida

La movilidad ha cambiado y, con ella, también las prioridades de los conductores. El espacio interior, la comodidad, la seguridad y la capacidad para desenvolverse con soltura en escenarios muy diferentes han situado a los SUV entre los vehículos preferidos por quienes buscan una solución práctica para el día a día sin renunciar al diseño.

Kia responde a esta evolución con una gama capaz de acompañar estilos de vida muy distintos. Desde propuestas compactas pensadas para moverse con agilidad por la ciudad hasta modelos familiares, híbridos o con una marcada personalidad aventurera, la firma reúne diseño contemporáneo, conectividad, sistemas de asistencia a la conducción y diferentes alternativas mecánicas.

Seltos, Niro HEV, Sportage, XCeed y Stonic: cinco modelos Kia con personalidades diferentes para cada forma de entender la movilidad. / HECTOR FUENTES

En la provincia de Alicante, Valgautomotor (Marcos Automoción), concesionario oficial Kia, acerca esta gama a los conductores mediante una atención especializada y un asesoramiento adaptado a las necesidades de cada cliente. El Nuevo Kia Seltos, el Kia Niro HEV, el Kia Sportage, el Kia XCeed y el Kia Stonic protagonizan una oferta concebida para que cada persona pueda encontrar el SUV que mejor encaje con su forma de entender la movilidad.

Nuevo Kia Seltos: carácter SUV para todos los días

El Nuevo Kia Seltos se incorpora a la gama con una imagen sólida, moderna y reconocible. Sus proporciones robustas, la firma luminosa característica de Kia y las superficies esculpidas refuerzan su presencia, mientras que el habitáculo apuesta por la amplitud, la conectividad y la facilidad de uso. Su versatilidad permite afrontar con comodidad tanto los desplazamientos cotidianos como los viajes en familia o las escapadas de fin de semana. Además, la disponibilidad de configuraciones con tracción total, según versión, amplía sus posibilidades para quienes buscan un SUV preparado para escenarios más exigentes.

El Nuevo Kia Seltos destaca por su diseño robusto, su amplitud interior y su versatilidad para el uso diario. / INFORMACIÓN

Kia Niro HEV: eficiencia que encaja en la vida real

El Kia Niro HEV está dirigido a quienes desean avanzar hacia una movilidad más eficiente sin modificar sus hábitos diarios. Su sistema de propulsión híbrido combina practicidad, confort y un funcionamiento especialmente adecuado para recorridos urbanos y desplazamientos familiares. A pesar de sus dimensiones compactas, ofrece un interior espacioso y flexible, acompañado de una disposición tecnológica intuitiva y orientada al conductor. Es una alternativa equilibrada para quienes valoran la reducción del consumo, la versatilidad y la comodidad en un mismo vehículo.

Ofrece un interior espacioso y flexible, acompañado de una disposición tecnológica intuitiva y orientada al conductor. / INFORMACIÓN

Kia Sportage: espacio, diseño y tecnología

El Kia Sportage representa una de las propuestas más completas de la gama para conductores que necesitan espacio y funcionalidad sin renunciar a una imagen sofisticada. Su renovado diseño exterior combina elementos robustos con una estética contemporánea, mientras que el habitáculo destaca por su amplitud, sus pantallas integradas y una organización pensada para facilitar cada desplazamiento. Su oferta de motorizaciones incluye diferentes soluciones eficientes y electrificadas, lo que permite adaptar la elección al tipo de recorrido y a las necesidades de cada usuario. El resultado es un SUV especialmente apropiado para familias, viajes largos y un uso diario intensivo.

Espacio, tecnología y diseño contemporáneo convierten al Kia Sportage en una opción especialmente adecuada para familias y viajes largos. / INFORMACIÓN

Kia XCeed: personalidad crossover y estilo deportivo

Con una silueta más dinámica y una posición de conducción elevada, el Kia XCeed combina la agilidad de un turismo con algunos de los atributos más valorados de un SUV. Su diseño exterior, de carácter deportivo, se completa con un interior conectado y preparado para acompañar una vida activa. La configuración abatible de los asientos traseros facilita la adaptación del espacio de carga a cada situación, desde las compras cotidianas hasta el transporte de equipaje o material deportivo. Es una opción especialmente atractiva para quienes buscan un vehículo versátil, diferente y con una conducción ágil.

El Kia XCeed combina una silueta deportiva, una posición de conducción elevada y un interior versátil y conectado. / INFORMACIÓN

Kia Stonic: agilidad urbana con tecnología de última generación

El Kia Stonic es la propuesta más urbana de esta selección. Sus dimensiones compactas facilitan los desplazamientos por ciudad y las maniobras en espacios reducidos, mientras que su renovada estética crossover le aporta una presencia moderna y desenfadada. En el interior, la conectividad y los sistemas de asistencia a la conducción adquieren un papel protagonista, con soluciones diseñadas para que la información y las funciones principales estén siempre al alcance del conductor. Sus alternativas de gasolina e hibridación ligera permiten escoger el equilibrio más adecuado entre prestaciones y eficiencia.

El Kia Stonic combina agilidad urbana, diseño crossover y tecnología de última generación. / INFORMACIÓN

Un SUV para cada manera de moverse

La diversidad de estos cinco modelos permite encontrar respuestas para perfiles muy diferentes. El Stonic se desenvuelve con naturalidad en el entorno urbano; el XCeed aporta una imagen más deportiva; el Niro HEV sitúa la eficiencia en el centro de la experiencia; el Sportage ofrece espacio y versatilidad familiar; y el Nuevo Seltos amplía la gama con una personalidad robusta y preparada para la aventura.

Conectividad, sistemas de asistencia y soluciones intuitivas forman parte del equipamiento tecnológico de la gama SUV de Kia. / HECTOR FUENTES

Más allá de las diferencias entre los distintos vehículos, toda la gama comparte una apuesta por la seguridad, la conectividad y la innovación. A ello se suma la garantía oficial de siete años de Kia, uno de los elementos que refuerzan la confianza de la marca entre los conductores.

Valgautomotor, asesoramiento cercano en la provincia de Alicante

Elegir un SUV implica valorar aspectos como el espacio disponible, el tipo de motorización, los recorridos habituales o el nivel de equipamiento. Por eso, el equipo de Valgautomotor acompaña al cliente durante el proceso de elección, ofreciendo información sobre cada modelo, pruebas de conducción y diferentes soluciones de adquisición y financiación.

Mapa de Localización Kia Marcos Automoción

Conocer los vehículos de primera mano permite comparar su habitabilidad, comprobar la posición de conducción y descubrir las tecnologías que incorpora cada versión. La gama completa y la posibilidad de solicitar una oferta personalizada ya está disponible.

Con cinco propuestas de personalidad claramente diferenciada, Kia demuestra que no existe una única forma de conducir un SUV. Existe un modelo para cada conductor, para cada familia y para cada nueva aventura.