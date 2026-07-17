Auto Carrascosa, especialista en reparación
Auto Carrascosa es un taller de referencia especializado en reparación de chapa y pintura, mecánica rápida y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Su equipo ofrece un servicio integral y un asesoramiento personalizado, buscando siempre la solución más rápida, eficaz y adecuada para cada cliente.
Uno de sus principales servicios es la mecánica rápida, que incluye trabajos de mantenimiento, revisiones, cambio de frenos, neumáticos y otras reparaciones habituales. Muchos de estos trabajos se realizan en el mismo día: solicitando cita previa, el cliente puede dejar su vehículo por la mañana y recogerlo terminado ese mismo día. Además, para este tipo de intervenciones ofrecen citas en un plazo inferior a una semana.
En Auto Carrascosa realizan revisiones completas de todos los elementos del vehículo, como el motor, la inyección, los neumáticos, el sistema de escape, los frenos, los amortiguadores, las transmisiones, las bujías y las correas de distribución. Todo ello está en manos de un equipo de profesionales cualificados que trabaja con tecnología avanzada para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del automóvil.
En el área de chapa y pintura, no solo se encargan de reparar el vehículo, sino que acompañan y asesoran al cliente durante todo el proceso. El taller gestiona los partes, los trámites necesarios con la compañía aseguradora y la coordinación con los peritos.
En Auto Carrascosa ofrecen servicios de pulido y recuperación del brillo para devolver al vehículo una imagen renovada. Su objetivo es ofrecer siempre un servicio cercano, rápido y de calidad, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente.
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