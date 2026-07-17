Para disfrutar de total tranquilidad

Es importante hacer el mantenimiento de su Toyota de forma adecuada, seguir las recomendaciones del fabricante y llevar a cabo el mantenimiento de forma regular para evitar problemas y costosas reparaciones en el futuro.

Aunque no es obligatorio hacer las revisiones en el concesionario oficial, si es recomendable ir al Servicio Oficial Toyota. Esto le va a permitir ventajas como entrar en el programa de Toyota Relax, que implica que su garantía se amplía hasta los 15 años o 250.000 km, simplemente pasando las revisiones en Toyota.

De esta forma se puede alargar la vida útil del vehículo y mantener la seguridad de forma óptima.

Pero cuáles son los pasos para hacer un buen mantenimiento de un Toyota, y qué elementos debemos tener siempre en perfectas condiciones.

Lo primero y más importante es cambiar el aceite y el filtro de aceite de forma regular. Es recomendable cambiar el aceite a los 15.000 km o un año, lo que antes suceda, sobre todo en el caso de los coches híbridos. Lo más recomendable es consultar en el libro de servicio y garantía los intervalos de revisión.

Los neumáticos deben revisarse regularmente para asegurarse de que estén inflados adecuadamente y tengan suficiente banda de rodadura. Es importante también rotar los neumáticos y equilibrarlos periódicamente para extender su vida útil. Una presión adecuada, implica un desgaste regular del mismo, pudiendo aprovechar la vida de éstos. Una presión baja implica un desgaste irregular y poner en riesgo su seguridad y la de los pasajeros, aumentando la distancia de frenado y provocando un comportamiento peligroso por parte del coche.

También es importante revisar los frenos regularmente para asegurarse de que estén en buen estado. Las pastillas de freno deben reemplazarse, dependiendo del modelo, entre 20.000 y 50.000 kilómetros. En el caso de los coches híbridos de Toyota, pueden superar los 100.000 km haciendo una conducción eficiente.

Mapa de ubicación del Taller Oficial TOYOTA Alicante - Medimotors Premium.

El sistema eléctrico, incluyendo la batería y los sistemas de carga y arranque, debe revisarse regularmente para garantizar su correcto funcionamiento. Es importante en el caso de los híbridos de Toyota, hacer un chequeo integral del sistema híbrido en cada revisión.