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Electromecánica Alcalá, servicio integral

Dispone de una completa gama de servicios.

Dispone de una completa gama de servicios. / INFORMACIÓN

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Sandra Cantó

Sandra Cantó

Electromecánica Alcalá es un taller de referencia en Alicante especializado en la reparación, revisión y mantenimiento de vehículos. Desde su apertura en junio de 1985, ha trabajado para ofrecer un servicio profesional, cercano y de confianza, adaptándose a las necesidades de cada automóvil y de cada cliente. Además, forma parte de la red Bosch Car Service, combinando su amplia experiencia con herramientas y tecnología avanzada.

El taller dispone de una completa gama de servicios que incluye mecánica general y rápida, mantenimiento programado, electricidad, electrónica, climatización, frenos, neumáticos, inyección de gasolina y diésel, tubos de escape y preparación pre-ITV. Su equipo de profesionales cualificados se encarga de revisar cada vehículo de manera exhaustiva para localizar posibles averías y ofrecer una solución eficaz, fiable y duradera.

Uno de sus servicios destacados es la diagnosis, para la que utilizan maquinaria avanzada que permite detectar con rapidez fallos relacionados con el motor, la transmisión, los frenos y los diferentes sistemas electrónicos del vehículo. También cuentan con diagnosis original BMW y realizan trabajos sobre baterías, alternadores, motores de arranque, sistemas de iluminación, unidades de mando y otros elementos eléctricos y electrónicos.

Ubicación de Electromecànica Alcala SL en Google Maps.

En el área de mecánica realizan desde cambios de aceite, filtros, baterías, bujías y correas de distribución hasta reparaciones de motor, dirección, amortiguadores, transmisiones y sistemas de frenado. También revisan y sustituyen neumáticos, realizan equilibrados, reparan pinchazos y comprueban la presión para garantizar una conducción segura.

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