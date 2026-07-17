FEMPA reúne en una guía los requisitos legales para talleres

Los talleres de reparación de vehículos desempeñan una labor esencial dentro del sector de la automoción y forman parte del tejido empresarial de la provincia de Alicante. Su actividad diaria, sin embargo, está sujeta a diferentes obligaciones legales que conviene conocer, revisar y mantener actualizadas para garantizar un funcionamiento seguro, profesional y conforme a la normativa vigente.

Con el objetivo de facilitar esta tarea, FEMPA ha elaborado, con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Resumen de Requisitos Legales para Talleres, un recurso práctico dirigido a los talleres de reparación de vehículos de la provincia. La iniciativa busca ayudar a las empresas del sector a disponer de una visión clara sobre los principales requisitos que afectan a su actividad y a identificar aquellos aspectos que deben tener presentes en su gestión diaria.

La guía recoge, de forma resumida y accesible, obligaciones relacionadas con distintas áreas clave para el taller. Entre ellas se incluyen la normativa técnico-industrial, la prevención de riesgos laborales, el medio ambiente y otros aspectos necesarios para desarrollar la actividad con seguridad, profesionalidad y cumplimiento normativo. De este modo, el documento se plantea como una herramienta útil para revisar documentación, procedimientos internos y obligaciones legales que pueden afectar al funcionamiento del negocio.

Una herramienta práctica para el día a día del taller

El Resumen de Requisitos Legales para Talleres resulta especialmente interesante para aquellos profesionales que desean comprobar si tienen al día los principales aspectos vinculados a su actividad.

En un contexto en el que la normativa puede generar dudas y exige una gestión cada vez más rigurosa, contar con una guía clara permite ordenar la información, detectar posibles necesidades de mejora y utilizar el documento como punto de partida para realizar una revisión interna.

Además, este recurso gratuito facilita que los talleres puedan resolver dudas iniciales y, en caso de necesitarlo, contactar con FEMPA para recibir asesoramiento más específico sobre su situación particular. Con esta actuación, la federación refuerza su compromiso con el sector de la automoción y con las empresas de la provincia de Alicante, ofreciendo apoyo, información y herramientas prácticas que contribuyen a mejorar la gestión y el cumplimiento normativo de los talleres.

Mapa de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante.

El Resumen de Requisitos Legales para Talleres ya está disponible en la web de FEMPA para los profesionales del sector interesados en consultar y descargar este recurso.