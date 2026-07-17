¿Quién mejor para cuidar de su Renault?

La preparación de las próximas vacaciones comienza mucho antes de arrancar el motor del coche. Tiene claro el destino, ha planificado las paradas que va a realizar y ha organizado el equipaje de la manera más eficiente posible. Pero ¿ha revisado el vehículo? Ya sea térmico, híbrido o 100% eléctrico, dedicar un tiempo a su mantenimiento puede marcar la diferencia entre unas vacaciones inolvidables y unas para olvidar.

La revisión Renault es mucho más que un cambio de aceite. Verifican hasta 87 puntos de control de su vehículo relacionados con el motor, la seguridad y el confort. Renault care service garantiza una revisión a medida, realizada por expertos formados y con piezas originales, preservando así el rendimiento y valor de su vehículo.

Tanto si su vehículo es térmico, como híbrido o eléctrico, Renault care service le garantiza una revisión a medida, realizada por expertos formados.

El mantenimiento de los motores eléctricos requiere competencias específicas y Renault Japemasa dispone de más de 10 años de experiencia. Aunque el mantenimiento se simplifica, se recomienda comprobar anualmente los frenos, los neumáticos, los líquidos, la batería y las actualizaciones de software.

Gracias al uso de piezas originales y al estricto cumplimiento de las normas Renault, podrá circular con total tranquilidad, preservando los rendimientos y el valor de su vehículo, nuevo o de ocasión.

Renault Care Service hace que su vida sea más agradable y fácil. Para brindarle tranquilidad, ahorro de tiempo y mantener su Renault en las mejores condiciones, ofrecen soluciones en línea, productos y servicios de mantenimiento, carrocería, productos profesionales y accesorios en la red de concesionarios Japemasa. Conozca todo sobre Renault Care Service, los mejores servicios para una vida mejor.

Hasta el 31 de agosto, puede hacer la revisión con cambio de aceite a su coche y no olvide llevarse una práctica toalla de regalo en Renault Japemasa.

Ubicación de Renault Alicante Japemasa en Google Maps.

Campañas de seguridad. Las campañas de seguridad se implementan cuando se identifica un riesgo que podría afectar la seguridad. Es crucial garantizar la protección y tranquilidad de todos los conductores.