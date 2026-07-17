Un servicio de nivel excepcional

La época en que vivimos se ha caracterizado por la pericia en la mecánica y la dedicación a la formación técnica, y ambas hacen de los técnicos de Lexus unos profesionales altamente cualificados, así como su dedicación a la firma y su profundo conocimiento sobre cada modelo de la gama.

Gracias a las frecuentes sesiones formativas sobre ingeniería y tecnología a las que se someten nuestros técnicos, puede tener confianza en que su inigualable conocimiento estará siempre al día.

Las piezas de repuesto de Lexus están diseñadas y producidas con la misma atención al detalle que todos los coches, y sus técnicos de Lexus experimentan y las ponen a prueba todos los días. El concesionario Lexus cuenta con el equipo de diagnóstico y herramientas diseñadas específicamente para su vehículo Lexus.

Las herramientas de diagnóstico correctas para su coche son fundamentales para que pueda volver a conducirlo lo antes posible.

La prueba de diagnóstico ofrece una valoración rápida y acertada de su vehículo, y sirve para determinar el origen de cualquier problema. Lexus. Con las actualizaciones de software originales que utilizan las herramientas de diagnóstico de Lexus puede estar seguro de que se ponen todos los medios para mantener el vehículo en un estado óptimo gracias al servicio más eficiente.

Mapa de la ubicación de Lexus Alicante.

Lexus Relax. Todos los mantenimientos Lexus incluyen un Chequeo de Salud de elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos. En esta inspección integral, un técnico cualificado examinará exhaustivamente su vehículo y pondrá a prueba todo el sistema híbrido o eléctrico. Al superar con éxito este chequeo, podrá obtener, gratuita y automáticamente, un año más de Garantía Lexus Relax.

Mapa de la ubicación de Lexus Elche.

Una de las mejores formas de asegurarse de que el sistema sigue funcionando de manera suave y eficiente es mediante la revisión anual de la tecnología híbrida de su vehículo, incluida en el chequeo de salud completo. Le realizarán una evaluación exhaustiva del sistema Lexus Hybrid Drive: batería, sistema de propulsión y sistema de refrigeración, proporcionando un informe detallado explicando minuciosamente los resultados y si alguna de las piezas del sistema necesita un ajuste o puesta a punto.