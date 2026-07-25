Una apuesta con sentido

Ebro ha sometido a su gama híbrida autorrecargable a una prueba de eficiencia en condiciones reales entre Madrid y Barcelona, con viaje de ida y vuelta, 1.300 kilómetros, para demostrar que sus modelos HEV no solo son eficientes en el entorno urbano, sino también en recorridos largos por carretera. El desafío se realizó los Ebro s400 HEV y Ebro s700 HEV, con el objetivo de comprobar el consumo real en un desplazamiento de largo recorrido y poner en valor una solución de movilidad que combina eficiencia, autonomía, rapidez de uso y libertad operativa.

La cita fue en un punto al noroeste de Madrid, donde las personas de la firma nos dieron consejos de conducción eficiente y, apelando a nuestro espíritu competitivo, nos ofrecieron un detalle para los menos «gastones» en cada uno de los coches y en los trayectos de ida y de vuelta. Como había tiempo mínimo, no podíamos dormirnos al volante gastando menos, así que había que controlar también el reloj. En definitiva un uso normal respetando las normas, quizá un poquito más lentos, pero siempre conduciendo con coherencia.

Con el depósito lleno y la tapa precintada para no hacer trampas, nos pusimos al volante de los s400 y s700, cogiendo uno de los primeros distribuidos en dos personas por coche.

La ruta permitió conocer a fondo las prestaciones de las versiones híbridas. / .

Ida con el S400 HEV. El diseño interior del s400 es tan vistoso, que tuvimos que bajarnos y mirar los anagramas de la trasera para asegurarnos de que no nos habíamos metido en un s700. El benjamín de la firma llama la atención por un interior muy cuidado. Algunos plásticos duros sí, pero bien encajados y una digitalización a la moda. 4,32 metros de largo, un maletero de 430 litros muy aprovechable y una mecánica combinada de 211 CV que, si bien a veces cuesta verlos, sobre todo en repechos si la parte eléctrica no está muy cargada (el motor térmico se revoluciona bastante y hay que acostumbrarse), lo cierto es que mueve el conjunto con solvencia.

Con estas condiciones reales nos tragamos los atascos de entrada y salida de las dos ciudades más grandes de España, algo que nos alejaba de nuestro objetivo ‘verde’, pero pudimos bajar la media siendo cuidadosos en el resto del trayecto. El truco de ahorrar quitando el aire acondicionado no era factible, porque nos tocó ola de calor con casi 40 grados y no hubiésemos llegado ni a Guadalajara.

Antes de regresar a Madrid tocaba conocer el lugar donde se ensamblan nuestros protagonistas. La histórica factoría de Nissan en la Zona Franca ha servido de base para la Ebro Factory, donde se montan los s400, s700, s800 y s900. Con una inversión superior a 150 millones de euros, la planta aprovecha parte de la infraestructura, sumando nuevos procesos automatizados y más de 200 robots.

Desafío Ebro / .

Vuelta con el S700 HEV. Al día siguiente iniciamos la vuelta a Madrid en un s700 HEV, previa visita a la fábrica de Ebro en Barcelona que tratamos aparte. Si el s400 ya nos gustó por su diseño y confort, el s700 es un SUV con unos acabados que poco tienen que envidiar a los de muchos competidores europeos de categorías superiores. Mide 4,55 metros de largo, puede cargar casi 500 litros en el maletero si ocupamos por encima de la cortinilla y ofrece un rodar más silencioso y refinado que nuestro primer vehículo. Tras superar algunos problemas de conexión con nuestro teléfono (visitamos a fondo el extrarradio de Calatayud penalizando el consumo), llegamos a Madrid algo más enteros que el día anterior. Este s700 HEV es un rutero incansable y, encima deja notar sus 224 CV.

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Después de hacer las mediciones pertinentes, las medias de consumo arrojaron valores muy contenidos: poco más de 4,2 litros para el mejor registro en un s400 HEV y una décima más para el s700 HEV. Sin duda la hibridación se nota pues, según en qué situaciones, es posible rodar solo con la parte eléctrica. Vaya como ejemplo que, con esas medias, gastamos hasta Barcelona apenas 40 euros.