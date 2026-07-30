Leapmotor avanza en el objetivo de convertirse en un actor clave en el panorama mundial de la movilidad eléctrica y sus cifras de entregas continúan batiendo récords. Uno de los modelos que goza de mayor demanda es el Leapmotor B10, un SUV de 4,52 m de largo destinado al segmento C y disponible en versiones 100% eléctrica e híbrida enchufable de autonomía extendida.

El nuevo Leapmotor B10 conquista el segmento C-SUV con sus versiones 100% eléctrica B10 BEV y híbrida B10 REEV Hybrid / Leapmotor

Leapmotor B10 BEV, tecnológico y muy eficiente

El Leapmotor B10 BEV está propulsado por un motor eléctrico de alta eficiencia que desarrolla una potencia máxima de 160 kW (218 CV) y un par de 240 Nm. El rendimiento es elevado y su respuesta contundente, con aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos.

El cliente que desea un B10 100% eléctrico puede escoger entre dos opciones de batería: la ProMax tiene una capacidad útil de 67,1 kWh y cuenta con hasta 434 km de autonomía WLTP. Por su parte, la batería Pro tiene una capacidad útil de 56,2 kWh y puede recorrer hasta 361 km, según el protocolo de homologación WLTP.

Ambas opciones de batería admiten carga en corriente alterna de 11 kW y carga en corriente continua ultrarrápida de hasta 168 kW, lo que permite obtener una carga del 30% al 80% en apenas 20 minutos.

El Leapmotor B10 BEV está propulsado por un motor eléctrico de alta eficiencia que desarrolla una potencia máxima de 160 kW (218 CV) / Leapmotor

Leapmotor B10 REEV Hybrid, hibridación inteligente

El nuevo Leapmotor B10 dispone de una segunda opción, un eléctrico dotado con la avanzada tecnología Range Extender de autonomía extendida. El B10 REEV Hybrid combina un sistema de propulsión eléctrica con un generador de gasolina de 1,5 litros integrado que recarga la batería cuando es necesario.

Con una potencia máxima de 218 CV (160 kW), el B10 REEV Hybrid equipa una batería con capacidad de 18,8 kWh que permite disfrutar de una autonomía eléctrica de hasta 86 km, según ciclo WLTP. El tiempo de carga, para pasar del 30% al 80%, es de apenas 30 minutos.

La combinación de esta batería con un depósito de combustible con capacidad de 50 litros garantiza que los viajes largos sean sencillos, combinando la comodidad de un repostaje rápido con las ventajas de la electrificación. Esta versión es capaz de ofrecer hasta 900 km de autonomía total.

El B10 REEV Hybrid combina un sistema de propulsión eléctrica con un generador de gasolina de 1,5 litros integrado que recarga la batería cuando es necesario. / Leapmotor

El B10 REEV Hybrid cuenta con cuatro modos de energía adaptativos que responden a diferentes necesidades de la conducción. Los modos EV y Fuel son los más utilizados: el modo EV prioriza la conducción 100% eléctrica para los desplazamientos diarios, mientras el modo Fuel garantiza máxima autonomía y tranquilidad en viajes largos.

El modo EV+ es ideal para desplazamientos urbanos y tramos diarios cortos ya que prolonga los últimos km en modo eléctrico y el modo Power+ asegura el máximo rendimiento en condiciones exigentes, al combinar la potencia total del motor eléctrico con la capacidad de generación del extensor de autonomía.

El cliente que desea un B10 100% eléctrico puede escoger entre dos opciones de batería: la ProMax y la Pro / Leapmotor

Con 5 estrellas Euro NCAP

La seguridad es un capítulo fundamental para Leapmotor. El nuevo Leapmotor B10 no es una excepción y ha obtenido la prestigiosa calificación de seguridad de 5 estrellas Euro NCAP, demostrando la capacidad de la marca para cumplir y superar las rigurosas normas de seguridad europeas.

En el apartado de protección de ocupantes adultos, el B10 demuestra una excelente rigidez estructural y protección, con un habitáculo que se mantiene estable en impactos frontales, y con excelente protección para rodillas y fémures de los ocupantes delanteros. Las pruebas con barrera rígida de ancho completo muestran elevada protección para los pasajeros y las pruebas con barrera y poste laterales obtuvieron la máxima puntuación.

En el apartado de protección de ocupantes adultos, el B10 demuestra una excelente rigidez estructural y protección, con un habitáculo que se mantiene estable en impactos frontales / Leapmotor

La puntuación obtenida en seguridad infantil es también muy elevada, con resultados superiores en las pruebas de choque con maniquíes de 6 y 10 años y características avanzadas como ISOFIX/i-Size y detección de presencia de niños. Además, incluye un sistema de detección que avisa si se deja a un niño dentro.

El nuevo Leapmotor B10 brilla también en protección de los usuarios de la vía pública. Su elevada puntuación se apoya en los avanzados sistemas de frenado de emergencia autónomo que responden a peatones, ciclistas y motociclistas, incluida la prevención de colisiones con ciclistas al abrir la puerta.

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Las 5 estrellas Euro NCAP se logran también gracias a las tecnologías de asistencia a la seguridad como la asistencia inteligente a la velocidad, la asistencia al mantenimiento de carril, el mantenimiento de carril de emergencia y la supervisión directa del conductor para detectar fatiga y distracción. En total, equipa 17 funciones de ayuda a la conducción.

Fuente: El Periódico