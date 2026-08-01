Baterías | Ligier
Nueva generación de baterías Ligier fabricada en Paises Bajos
Gracias a las avanzadas prestaciones dinámicas, una garantía de 5 años y la versatilidad de carga se sitúa entre las más competitivas
Ligier ha actualizado su oferta de baterías para su gama de cuadriciclos ligeros (L6e) y pesados (L7e) eléctricos, a través de un acuerdo estratégico de suministro con dos proveedores europeos.
La nueva batería de litio-ferrofosfato (LFP), tiene una capacidad de 11,04 kWh y permite una autonomía de 159 km para los L6e y de 164 km para los L7e1, situándose entre las mejores de su categoría. En su configuración, se compone de 15 celdas prismáticas en serie, lo que se traduce en una arquitectura muy compacta y un peso de apenas 100 kg.
La nueva oferta de baterías busca situarse como la más competitiva. En este sentido, además de su avanzada tecnología, Ligier ofrece una garantía de 5 años, frente al estándar mayoritario de 3 y 2 años en el sector de los nanocar.
A su vez, el grupo pretende facilitar el uso, de modo que se puede cargar tanto en un enchufe doméstico como en un wallbox de hasta 11 kW y en puntos de recarga de hasta 22 kW, considerando una potencia máxima de 2.000 W a tenor del cargador a bordo que llevan los vehículos. En los dos últimos casos, se desmarca de algunos de los principales operadores de la micromovilidad cero emisiones, que sólo permiten el empleo de conexiones domésticas (hasta 2,2 kW) o reforzadas (hasta 3,7 kW).
Tanto el JS50 como el Myli con batería de 11 kWh, pueden cargarse, por ejemplo, del 20% al 80% en tres horas y media y del 0% al 100% en seis horas y media, conectados a un enchufe doméstico.
Con la nueva batería, el grupo francés indica que sus cuadriciclos cero emisiones, respecto a los de motorización diésel, consiguen un ahorro de hasta 750 euros al cabo de tres años de uso, debido a la diferencia en el precio del modelo, los incentivos y los costes de carburante, mantenimiento y seguro.
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