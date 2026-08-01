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Prueba | Skoda Enyaq Coupé 85

Silencio, confort y eficiencia

Un coche con el que cualquier conductor podrá cumplir con su rutina o sus aventuras, disfrutando de una experiencia única

Skoda Enyaq Coupé 85

Skoda Enyaq Coupé 85

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Jorge Domenech

Jorge Domenech

Alicante

Tanto desde el punto de vista tecnológico, como del diseño, los acabados o el equipamiento, el Enyaq Coupé comparte plataforma con el VW ID5 y el Audi Q4 e-Tron; lo que da una idea clara de donde está la marca. Lejos quedan ya los Skoda espartanos, que competían por precio, y modelo a modelo, novedad a novedad y actualización tras actualización, la gama de este fabricante es ahora mucho más refinada, atractiva y competitiva.

Su impactante aspecto, su silencio de marcha y ese tacto tan particular, con su inmediatez de respuesta, propio de los 100 % eléctricos nos ha gustado mucho y, aunque está claramente orientado hacia el confort, también disfrutamos cuando lo pusimos en modo sport y se defendió con brillantez entre las curvas.

Interior

Interior / .

El año pasado salió la segunda generación, y los cambios de diseño llevaban aparejados un pequeño incremento de las dimensiones de la carrocería. La del Enyaq Coupé es 5 mm más larga y 2 mm más alta. Este crecimiento ha hecho que ahora tanto el Enyaq SUV como el Coupé tienen la misma longitud y altura (4,68 y 1,62 m. La anchura es la misma que en el Enyaq precedente (1,88 m) y la distancia entre ejes ha aumentado un milímetro (2,77 m). El Enyaq Coupé es un vehículo muy espacioso y con soluciones prácticas que lo hacen muy conveniente para destinarlo a un uso familiar. El maletero tiene un volumen de 570 litros.

Nosotros hemos probado el Skoda Enyaq Coupé 85, que cuenta con un único motor trasero que envía toda la potencia al eje posterior, y que asciende a 286 CV. Ofrece hasta 591 km de autonomía en ciudad y una batería de 82 kWh .

El estilo coupé se ve acentuado por la caída del techo a partir del montante central que ofrece una imagen más estilizada

El estilo coupé se ve acentuado por la caída del techo a partir del montante central que ofrece una imagen más estilizada / .

Para frenar y recuperar energía, se pueden usar las levas en el volante y ajustar cuánta resistencia ofrece el motor al levantar el pié.

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La palabra Coupé en este vehículo hace referencia a su techo inclinado hacia la parte trasera, lo que le da un diseño más deportivo y una mejor aerodinámica, y gracias a ello, alcanza una autonomía de hasta 591 km con una sola carga. En carretera la autonomía baja mucho, por ejemplo de Madrid a Alicante, es conveniente parar en La Roda, que está a mitad de camino. Eso nos permitirá viajar con el aire acondicionado puesto, música y utilizando el control automático de crucero a 120 km/h. Esta disponible desde 41.180 euros con descuentos.

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