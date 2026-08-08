En todos los años que llevo escribiendo de motor he visitado museos de las más importantes marcas de automóviles, tanto propiedad de los fabricantes como de particulares.

Hace unos cuantos años, en una presentación de Seat, nos llevaron a la Nave A-122, situada en la planta original de la marca en la Zona Franca de Barcelona. El metal, la pintura, el olor a mecánica y la memoria colectiva se mezclan hasta convertir una colección de automóviles en una forma de contar la historia de un país. Allí están los coches que llevaron a muchas familias por primera vez de vacaciones, los que hicieron soñar a una generación, los que aprendieron a competir en los tramos y los que anticiparon, mucho antes de que fuera evidente, hacia dónde se dirigía la movilidad.

Allí me encontré con un 1400 A como el que tenía el padre de mi amigo José Luis, un 1400 B como el que tuvo mi padre o mi tío Eduardo, un 800 como el de mi tío Antonio, un 850 Coupé, en fin así hasta los 184 coches que allí habían para recorrer con detalle los 76 años de historia de la compañía. Es un lugar mágico, legendario, que no sólo guarda coches, atesora vidas, experiencias, tecnología, sabiduría y pasión, mucha pasión, desde los modelos populares que ayudaron a motorizar España hasta los coches de altas prestaciones, prototipos eléctricos y las primeras señales de Cupra como marca.

Todas las versiones del Seat 600 están en la Nave A-122. / .

Quién se encarga de todo esto es Seat Históricos, y la noticia es que acaba de ampliar la Nave A-122. Hasta ahora, de los casi 400 modelos que integran la colección, 184 estaban expuestos mientras el resto permanecía en el pabellón A-127, sin acceso para personal externo. Con esta ampliación, 57 vehículos se incorporan más y la exposición alcanza los 241 coches.

Diferentes modelos de los Seat 124 y 1430. / .

Isidre López es el responsable de Seat Históricos, y nos resume el sentido emocional de esta ampliación: «La ampliación de la Nave A-122 es un reconocimiento a nuestros trabajadores, a nuestra tradición industrial en Barcelona y a los millones de conductores que han tenido y tienen un Seat en sus vidas». Y añade: «Mantener estos coches en perfecto estado de funcionamiento, capaces de competir en un rally de asfalto, realizar una travesía por la península o de cruzar el desierto de Marruecos, no es sólo una labor de mantenimiento, es una muestra de nuestra forma de trabajar. Refleja la calidad de nuestra ingeniería y compromiso con España».

El 1400 Sport Serra fruto de la colaboración entre Seat y el carrocero Serra. / .

Seat Históricos mantiene la práctica totalidad de sus vehículos en condiciones de uso, siguen arrancando, rodando, participan en rallyes históricos y en raids. Detrás hay un equipo de mecánicos y artesanos que restaura con un respeto riguroso a la originalidad de los modelos de la marca española. Ese enfoque convierte la colección en algo muy especial. La ampliación sirve además para presentar nuevas incorporaciones que completan capítulos relevantes de la marca. Entre ellas, el equipo de Seat Históricos ha destacado diez unidades por su exclusividad, su estado de conservación o el hito que representaron: el Seat 600 D última serie, el Seat 124 GR.2, el Seat 1400 Sport Serra, el Seat 131 Diplomatic, el Seat Ibiza del Sol, el Seat Altea Twin Drive, el Seat León Cupra R Coche ‘0’ MK2, el Seat Exeo ST V8 4x4, el Seat León Cross Sport y el Cupra León e-Racer. Cada uno de ellos añade una pieza de culto.

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La Nave A-122 de Seat en Zona Franca no es un museo de coches históricos al uso, no está abierto al público y sólo se puede acceder a él en contadas ocasiones.