Lujoso, rápido y viajero

El BMW X5 xDrive50e es un SUV híbrido enchufable de alta gama que destaca por sus 489 CV de potencia combinada y una autonomía eléctrica que ronda los 100 km. Es una opción de lujo muy popular en España por combinar máximo confort, etiqueta CERO emisiones y un rendimiento excelente.

Dentro del BMW X5 xDrive50e el lujo y la funcionalidad se combinan a la perfección. El puesto de conducción ofrece una gran calidad y confort, en la que se disfruta de un salpicadero digital con un cuadro de relojes de 12,3 pulgadas configurable y una pantalla central para el sistema multimedia, de 14,9 pulgadas. La tecnología disponible en el X5 es prácticamente ilimitada, y admite órdenes táctiles, gestuales y vocales.

La habitabilidad es notable y el espacio a bordo es muy generoso tanto delante como detrás. La batería resta algo de capacidad al maletero, que ofrece 500 litros para la carga del equipaje, y cuenta con un práctico portón de apertura automática dividido en dos partes.

BMW X5 xDrive50e / .

Híbrido y enchufable. El sistema de propulsión híbrida enchufable del BMW X5 xDrive50e cuenta con una batería de 25,7 kWh. Esto también supone duplicar la velocidad de la carga máxima que, en corriente alterna, es capaz de admitir hasta 7,4 kW y ofrecer autonomía eléctrica de alrededor de 100 km.

En cuanto a la propulsión, se trata de un sistema con un motor gasolina de seis cilindros en línea de 230 CV, junto a un bloque eléctrico integrado en la transmisión Steptronic Sport de 8 marchas y 197 CV que le confieren una potencia conjunta de 489 CV, dato en el que se está sumando el efecto boost y que dispara el par hasta los 700 Nm. Su aceleración es de 4,8 segundos para pasar de 0 a 100 km/h.

BMW X5 xDrive50e / .

Existen eléctricos en el mercado que ofrecen esta combinación, pero la autonomía es un inconveniente que no existe en los híbridos enchufables. El X5 xDrive50e es la versión PHEV del prestigioso SUV de BMW. La electrificación de este modelo permite disfrutar de todas sus ventajas sin renunciar al componente ecológico, pero que permite salir a carretera sin preocupaciones por la autonomía.

Precio. En cuanto al precio, el BMW X5 xDrive50e está disponible desde 104.600 euros.

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Esta versión del BMW X5 es un automóvil grande y polivalente, de planteamiento y vocación familiar, que puede recorrer en ciudad unos 100 km en modo eléctrico, es decir, con cero emisiones. Y a la hora de salir a carretera olvidarse de la autonomía de los eléctricos y repostar en cualquier gasolinera.